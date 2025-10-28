ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¸å¤í¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ï¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï±äÄ¹18²ó¤òÀ©¤·¾¡Íø¤Ä¤«¤à
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡ß-5¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤Ç¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ï¥°¤Ç¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë4°ÂÂÇ¤ÈÀª¤¤¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢9²ó°Ê¹ß¤Ï4ÂÇÀÊÏ¢Â³¿½¹ð·É±ó¤È¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ»î¹ç¤Ï±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¶õ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿±äÄ¹18²ó¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬»î¹ç¤ò·è¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤¿¤¿¤¹þ¤ß¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬6»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÇ®Àï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï´¿´î¤ÎÎØ¤òºî¤ë¤È¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬º£µ¨°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢±äÄ¹12²ó¤Ë2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ë¸å¤í¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ï¥°¤ò¤·¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£