人気ロックバンド「KEYTALK」の小野武正（37）との結婚を発表した元「PASSPO☆」の根岸愛（33）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。電撃婚から7カ月を経て結婚式を挙げたことを報告した。

根岸は「人生のビッグイベント 結婚式を挙げさせていただきました」と報告。続けて「東京會舘というとても素敵で大好きな場所で 素敵なドレスを着せていただき お花いっぱいの空間で大好きな人達に囲まれて 本当に幸せな時間でした」とつづり、純白のウェディングドレス姿を披露。

「来てくれた皆んなが楽しんでくれて 何より家族が喜んでくれたので本当に良かったです 小さい頃からプリンセスに憧れていたので この日はプリンセスになれてたかな フフフ」と挙式を終えた安堵（あんど）の心境をつづり、お色直しで着用したと思われる紫色のカラードレス姿もアップした。

この投稿にファンからは祝福の声が多く寄せられた他に「世界一綺麗です」「泣けちゃう！末永くお幸せにね」「なまら綺麗だ」「幸せな日々が続きますように」などの声も寄せられた。