ºå¿À¡¡ÆüËÜ£ÓÂè£³Àï¥¹¥¿¥á¥ó¡¡¡Ö£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ËËÅÄ¡¡£±·³¹çÎ®¤Î¸¶¸ý¤ÈÁ°Àî¡¢»å¸¶¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°
¡¡¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¢ºå¿À¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¤ÏºÍÌÚ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£µ¤ÎºÍÌÚ¤È£±¡¦£´£¶¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨ÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£Ä£ÈÀ©¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ËËÅÄ¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¸¶¸ý¤ÈÁ°Àî¡¢»å¸¶¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤Ï£±£¸»þ¤ÎÍ½Äê¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Úºå¿À¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¶áËÜ
¡¡£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÃæÌî
¡¡£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡¿¹²¼
¡¡£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡º´Æ£µ±
¡¡£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡Âç»³
¡¡£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ËÅÄ
¡¡£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ºäËÜ
¡¡£¸ÈÖ¡¦Í··â¡¡¾®È¨
¡¡£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡ºÍÌÚ
¡¡¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ÌøÅÄ
¡¡£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¼þÅì
¡¡£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÌøÄ®
¡¡£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡»³Àî
¡¡£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡·ª¸¶
¡¡£¶ÈÖ¡¦Í··â¡¡º£µÜ
¡¡£·ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ËÒ¸¶Âç
¡¡£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡³¤Ìî
¡¡£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡¥â¥¤¥Í¥í