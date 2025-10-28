ÅÏÊÕ¤¨¤ê¡¡¿Íµ¤²ÎÉñ´ìÌò¼ÔÉ×ºÊ¤¬³Ú²°¤ØË¬Ìä¡¡¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¡È¤¢¤ë»ØÅ¦¡ÉÌÀ¤«¤·¥Õ¥¡¥ó´¶·ã
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÏÊÕ¤¨¤ê¡Ê70¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤²ÎÉñ´ìÌò¼ÔÉ×ºÊ¤È¤Î¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÃæÂ¼´ª¶åÏº¤´É×ºÊ¤¬³Ú²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£»ä¤ÎÂæ»ì¤Î´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂç¤¤¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤Ã¤Æ¤ëËÜ¿Í¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Î®ÀÐ¡ª¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¦¥£¥Ã¥°ÃåÃ¦Ä¾Á°¤Î»Ñ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤Î´Ñ·à¤ËË¬¤ì¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê43¡Ë¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¡Ê42¡Ë¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë¡È¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀÎ¡¢¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿´ª¶åÏº¤µ¤ó¤ÈÎø¿ÍÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ìºÝ¤ËËè²óËÜÅö¤Ëµã¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡£°¦¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê³Ú²°Ë¬Ìä¡×¡Ö´ª»°Ïº¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤´±ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢´ª¶åÏº¤ÎÉã¤Ç½½È¬ÂåÌÜ¡¦ÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯57¡Ë¤«¤éÂ³¤¯´Ø·¸¤Ë´¶·ã¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£