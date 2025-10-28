◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース 6X―5 ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦で延長18回、6―5でサヨナラ勝ちして2勝1敗とした。フレディ・フリーマン（36）が中堅へサヨナラ本塁打を放ち、WSタイ記録の18回、史上2番目に長い6時間39分の死闘に決着をつけた。

両チームは7回に1点ずつ取り合ったあと、得点できないままイニングを重ねた。ここまで点が入らないことに驚いたか？と問われたマンシーは「いや、全然驚かない。芝生を見れば分かる。露が出てるんだ。ここで長くプレーしてるからよく知ってるけど、フェンスの上の手すりが濡れてきて、芝に露が多くつくようになると、ボールは全然飛ばなくなる」と霧の影響を指摘。「だから“夜の試合は打つのが難しい”っていつも言うんだ。何度も見てきたよ。夜になるとボールが空中で失速して、ライト方向の打球も全然伸びない」と説明し、フリーマンの決勝弾についても「打った瞬間は行ったかも”と思ったけど、昼間ならスタンドに入る打球でも、夜はそうはいかない」と話した。マンシーは7打数無安打1死球3三振だった。

ドジャースは延長18回、19回に備えて第2戦で完投勝利をマークした山本由伸がブルペンで準備。マンシーは「もちろんブルペンに誰も残ってないってことは分かってた。でも誰が行くかまでは分からなかった。ヤマ（山本）がブルペンに行くのを見て、“少なくとももう一人はいるな”とは思ったけど、どれくらい投げられるのかは分からなかった。（山本は）中1日だからね」と振り返った。「9回の時点で“この試合を終わらせよう”って気持ちだった。16回まで行こうなんて誰も思ってない。とにかく早く終わらせたかった」と心境を明かし、決着がついた気持ちを問われると「勝った、それが全てだ。一番大事なのは試合に勝つこと。みんなで全力を尽くしてつかんだ勝利だからね。本当に信じられない瞬間だった」とホッとした様子で答えた。