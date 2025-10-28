Mrs. GREEN APPLE¡¢5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTENNA¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤¬È¯Çä·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Mrs. GREEN APPLE¤¬5th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTENNA¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤ò2026Ç¯2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤¬¤â³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUnity¡Ù¤È¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤âÈ¯Çä
2023Ç¯7·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØANTENNA¡Ù¤Ï¡¢¡ÖBillboard JAPAN 2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥Á¥ãー¥È¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¡ÖHot Albums¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤â¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢11·î26Æü¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUnity¡Ù¤È¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.26 ON SALE
ANALOG¡ØUnity¡Ù
2025.11.26 ON SALE
ANALOG¡Ø10¡Ù
2026.02.18 ON SALE
ANALOG¡ØANTENNA¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/