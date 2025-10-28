◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース6×―5ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場し、2本塁打を含むポストシーズン史上最多となる9出塁の歴史的活躍を見せた。チームは5―5の延長18回にフレディ・フリーマン内野手（36）のサヨナラ本塁打で劇的勝利。WS史上2番目の試合時間となる6時間39分の死闘を制し、対戦成績を2勝1敗とした。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は敵軍の大谷への4打席連続申告敬遠に理解を示した。

大谷は初回の第1打席で二塁打を放つと、3回の第2打席で今ポストシーズン7本目となるソロ。5回も左中間へ適時二塁打をマークすると、7回の第4打席はこの試合2本目となる同点ソロを放り込んだ。

4打席連続長打とあり、5―5の9回の第5打席からブルージェイズベンチはワールドシリーズ史上初となる4打席連続申告敬遠を選択。9、11回は走者なしにも関わらず徹底して勝負を避けた。17回の第9打席もストレートの四球と結果的に勝負しなかった。

試合後、ロバーツ監督は「彼（大谷）は地球上で最高の選手であり、ジョン（シュナイダー監督）もそれを察知し、大谷にやられるわけにはいかないと考えたのだろう。明らかに走者がいなくても彼を歩かせて、他の選手に打たせるという選択をした。それを尊重する」と4打席連続となる申告敬遠を選んだ敵軍の選択に理解を示した。

その上で「幸運にも、私たちには大谷の後ろにもまだ何かできる選手たちがいる。本当に激戦だったね」とフリーマンの劇的アーチに目尻を下げた。