「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースが劇的なサヨナラ勝ちで延長十八回の死闘を制した。佐々木朗希投手も満面の笑みを浮かべて歓喜の輪に加わり、試合後には一言「きょう僕は投げていないです」とおどけてクラブハウスを後にした。

ワールドシリーズ初登板を迎えたのは八回１死一、二塁のピンチ。ドライヤーが失策と安打で１死一、二塁のピンチを招いた。ここでロバーツ監督はベンチを出て交代を告げた。ブルペンから走ってマウンドに向かった佐々木。準備時間が短かった中、絶体絶命のピンチに挑んだ。

フランスに対し、初球のスプリットはインサイドに外れた。２球目の内角フォーシームでバットをへし折り三ゴロに。だがマンシーが二塁へ投げられず、併殺を奪えなかった。

これに場内は騒然。ざわつく中で２死二、三塁とピンチを広げたが、ルーカスには初球のスプリットで空振りを奪った。２球目は外寄りに外れたが、３球目のスプリットで空振りを奪って追い込んだ。４球目のスプリットはワンバウンドするもスミスがしっかりとブロック。最後は変化球をはじき返されたが、ジャンプしてキャッチ。一塁へ走りながら下からトスしたがワンバウンドに。これをフリーマンがすくいあげ、ピンチを脱した。本人は苦笑いを浮かべ、本拠地には盛大なロウキコールが響いた。

九回も続投した佐々木。ゲレーロＪｒ．に対し、内角のフォーシームで詰まらせて右飛に打ち取った。だが続くカイナファレファには３ボールとなり、最後は内寄りのフォーシームが外れて四球で歩かせた。バーショには浮いたボールを捉えられ、打球はフリーマンのミットをはじいた。安打かと思われたが、エドマンがスライディングキャッチから三塁へ好送球。見事にアウトにした。

カークにはゾーンギリギリを攻めるも球審の右手は挙がらず。カウント２ボールとなった中、スプリットでストライクを奪うと、４球目もボール判定。これにはブーイングが沸き起こり、最後はスプリットを見極められて四球で歩かせた。

２死一、二塁とピンチを広げたが、ストローを内角直球でねじ伏せて三ゴロ。２イニング連続のピンチを脱出し、チームに劇的な１勝を呼び込んだ。