¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡×4ºÐÌ¼¤Î±óÂÊÛÅö¸ø³«¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¤È¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Ç²Ä°¦¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤è¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/28¡Û¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£¤¹¤ß¤ì¤¬10·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Î±óÂ¤Î¤¿¤á¤ÎÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×Ì¼¤Î¤¿¤á¤Î¼êºî¤êÊÛÅö
º´Æ£¤Ï¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î±óÂ¡×¤È¤·¡¢Ì¼¤Î±óÂ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿ÊÛÅö¤ò¸ø³«¡£¥¢¥¹¥Ñ¥é¥Ù¡¼¥³¥ó¤äÍñ¾Æ¤¡¢¤¤¤Á¤´¤Ê¤É¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃæ¿È¤ÏÁ´ÉôËÜ¿Í¤Î´õË¾¡ª¥Þ¥¤¥á¥í¤È¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Ç²Ä°¦¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤è¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ªÊÛÅö¤â±óÂ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£¤Ï¡¢2021Ç¯1·î¤ËÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÇK-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î°¦ÂëÎ¼¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯6·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡º´Æ£¤¹¤ß¤ì¡¢4ºÐÌ¼¤Î±óÂÊÛÅö¸ø³«
