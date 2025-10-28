ブリトニー・スピアーズが危険運転 制御できなくなっていると家族が不安
このところ精神状態を心配されているブリトニー・スピアーズ。友人が止めるにもかかわらず車を運転し、無謀な走行を見せたほか、SNSで言い訳ともとれる意味深な投稿を行い、家族が心配しているそうだ。
【動画】「もし疑問を感じているなら、あのそっくりさんは私ではありません…」意味深なコメント
PageSixによると、先週、黒いBMWに乗ったブリトニーが、無謀な運転をする様子を捉えた映像がインターネットで拡散されたそう。米カリフォルニア州サウザンドオークスのレストランRed‐Oで食事をした後、友人たちが制止するのも聞かずに車に乗り込んだといい、映像には、中央分離帯を越え、反対車線やバイクレーンにはみ出しながら蛇行する様子が収められている。また目撃者によると、彼女はレストランの駐車場から出る時点で「友人を轢きそうに」なったほか、自宅についてもゲートを開けることが出来ず、30分近く立往生していたそうだ。
この動画が取り沙汰された後、ブリトニーはインスタグラムを更新し、ミニーマウスとデイジーダックがハグをするイラストとともに、「もし疑問を感じているなら、あのそっくりさんは私ではありません…」と意味深なコメント。続けて、ビキニ姿で絵を描く過去の動画を投稿し、「あまりにも酷いことを言われ、私に対する全く敬意を感じられない。だからインスピレーションも湧かないし、アートを作るモチベーションも湧いてこない」と訴えた。
なお、ブリトニーは最近、元夫ケヴィン・フェダーラインが回顧録を発売し、眠る息子たちを「ナイフを片手に」見守っていたなどと暴露されてしまった。彼女は代理人を通じて非難声明を発表。「ケヴィンの本がニュースになったことで、彼と他の人間が再び彼女から利益を得ています。悲しいことに、ケヴィンに対する養育費の支払いが終わった後に起きたことです」としていたが、情報筋によると、ブリトニーの家族は、ケヴィンの回顧録のせいで彼女が自制心を失っているのではないかと、心配しているそうだ。
引用：「ブリトニー・スピアーズ」インスタグラム（＠britneyspears）
