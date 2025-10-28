「ピンク・レディー」の増田惠子が、ピンク・レディーとしてデビュー５０周年、そして、ソロとしてデビュー４５周年を迎える来年２月８日に東京・有楽町のＩ’Ｍ Ａ ＳＨＯＷでアニバーサリーコンサートを開催すると発表した。今回は自身初となる、セットリスト（曲順）を事前公開しての特別企画となる。

通常、本番までベールに包まれているセットリストを事前に公開するのは極めて異例。名だたるシンガー・ソングライターやアーティストに書き下ろしてもらったソロシングル曲に加え、アーティストへの敬意を込めたカバー曲、そして、当時のオリジナルアレンジのままで歌うピンク・レディーの大ヒットナンバーとなどプレミアムな内容となっている。

【増田惠子コメント】

早いもので、ソロデビューしてから４５年という年月が流れました。２０２６年はピンク・レディーの５０周年でもあり、私にとっては、とても大切なそして楽しい年になりそうです。

そういう年だからこそ、初めての「事前セットリスト公開」という特別な企画のコンサートに挑戦します。歌手・増田惠子のヒストリーを辿り、ここから改めてのスタートとなるような楽しい夜にしたいです。

数寄屋橋交差点すぐの「Ｉ’Ｍ Ａ ＳＨＯＷ」で、みなさんをお待ちしております。

【増田惠子・ソロデビュー４５ｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ｃｏｎｃｅｒｔ

Ｉ Ｌｏｖｅ Ｓｉｎｇｉｎｇ スペシャル ！ 〜ソロシングル、カバー、そしてピンク・レディー〜 セットリスト（曲順）】

＜１部＞

１ 「すずめ」１ｓｔシングル／作詞・作曲：中島みゆき

２ 「時代」カバー／作詞・作曲：中島みゆき

３ 「ためらい」２ｎｄシングル／作詞・作曲：松任谷由実

４ 「春よ、来い」カバー／作詞・作曲：松任谷由実

５ 「らせん階段」３ｒｄシングル／作詞・作曲：竹内まりや

６ 「人生の扉」カバー／作詞・作曲：竹内まりや

７ 「女優」４ｔｈシングル／作詞・作曲：桑田佳祐

８ 「涙のキッス」カバー／作詞・作曲：桑田佳祐

９ 「最後の恋」１０ｔｈシングル／作詞：阿久悠・作曲：加藤登紀子

１０「百万本のバラ」カバー／訳詞：加藤登紀子

（休憩２０分）

＜２部＞

１ 「Ｓｔｏｐ ！ Ｉｎ ｔｈｅ Ｎａｍｅ ｏｆ Ｌｏｖｅ」 ＜シュープリームス＞

２ 「Ｉｔ’ｓ Ｔｏｏ ｌａｔｅ」 ＜キャロル・キング＞

３ 「ＡＶＥＣ ＬＥ ＦＥＵ」＜フランスデビューアルバム収録曲＞

４ 「ＵＦＯ」作詞：阿久悠 作曲：都倉俊一

５ 「渚のシンドバッド」作詞：阿久悠 作曲：都倉俊一

６ 「サウスポー」作詞：阿久悠 作曲：都倉俊一

７ 「慕情」／作詞・作曲：中島みゆき