ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤º¡¼¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²¿»þ¤â¼ã¡¹¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤Î¸ø³«¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¸Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó²È¤Ç²£ß·²Æ»Ò¤µ¤ó¤È¥ß¥¥Æ¥£¤µ¤ó¤È»Ò¶¡Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢²£ß·²Æ»Ò¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡»Ò¶¡Ã£¤¬ÎÉ¤¤»Ò¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ø²¿¤«¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÂô»³¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÅº¤¨¡¢¡Ö¤Þ¤¿½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤ç¡¼¡×¤ÈÂ³¤±Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤º¡¼¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÊ¡¹¤ÈÂç¿Í¤ËÀ®¤Ã¤Æ±×¡¹Èþ¤Ë¡¡Æ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö²¿»þ¤â¼ã¡¹¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£