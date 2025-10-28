読売テレビ、『24時間テレビ48』寄付金報告 近畿2府4県で9275万円 歴代暫定2位
読売テレビは、8 月30 ・31 日に放送した『24時間テレビ48』で近畿2府4県から寄せられた寄付金が9275万3074円だったと、28日に発表した。なお寄付金総額は全国で19億5915万23円だった。
【画像】読売テレビ『24時間テレビ』に出演した豪華ゲストら
金額は9 月30日時点での集計。歴代暫定2位だった。寄付金の最終確定は2026年7月の予定。
今年の『24時間テレビ』は「あなたのことを教えて」をテーマに放送。読売テレビ本社内では募金ブースやチャリティーグッズブースを設け、障がい者スポーツの普及を目的としたボッチャや車いすバスケットボールの体験イベントなどを実施した。
また昨年に引き続き、「アクセシブルデザイン」に注力し、各ブースでの手話・筆談対応、休憩スペースの設置、案内表示を見やすい位置に設定するなどの施策に取り組んだ。屋外にはかき氷やフライドポテトなどを提供する屋台を設け、2日間で2 万6000人が来場した。
寄付金は、24時間テレビチャリティー委員会を通じて、全てをチャリティー事業費として活用する。
【画像】読売テレビ『24時間テレビ』に出演した豪華ゲストら
金額は9 月30日時点での集計。歴代暫定2位だった。寄付金の最終確定は2026年7月の予定。
今年の『24時間テレビ』は「あなたのことを教えて」をテーマに放送。読売テレビ本社内では募金ブースやチャリティーグッズブースを設け、障がい者スポーツの普及を目的としたボッチャや車いすバスケットボールの体験イベントなどを実施した。
また昨年に引き続き、「アクセシブルデザイン」に注力し、各ブースでの手話・筆談対応、休憩スペースの設置、案内表示を見やすい位置に設定するなどの施策に取り組んだ。屋外にはかき氷やフライドポテトなどを提供する屋台を設け、2日間で2 万6000人が来場した。
寄付金は、24時間テレビチャリティー委員会を通じて、全てをチャリティー事業費として活用する。