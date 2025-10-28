「どれ買えばいいか分からん」って人へ！【ユニクロ】 ユニ女愛用♡「こなれトップス」

数ある【ユニクロ】のトップス、「一体どれを買えば？」と迷子になってしまう人も多いのでは。そんな時は、ユニクロを上手に活用しているオシャレさんの愛用品を真似してみて！ ヘンリーネックがワンポイントになるリブトップスや技ありデザインがアレンジ幅を広げるカーディガンなど、ユニ女愛用のトップスはコーデのこなれ度を上げるのにひと役買ってくれるはず。

5つボタンがアクセントになるヘンリーネックT

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT」\1,990（税込）

5つのボタンが付いた前立てがコーデのワンポイントになるヘンリーネックTシャツ。コットンリブ素材は程よいフィット感に期待でき、1枚で着るだけでなくレイヤリングアイテムとしても使い勝手がよいのが魅力です。シンプルなクルーネックをベースに、ボタンの留め方次第で着こなしを変化させられるのもポイント。カラーはオリーブをはじめとする全5色展開。

2つボタン外しで鮮やかな赤に抜け感を演出

秋らしい深い赤のヘンリーネックTにライトブルーのジーンズを合わせて、フレンチカジュアルテイストな大人コーデに。ボタンを上2つ開ければ小さめのキーネックのような印象になり、簡単に首元や顔まわりに抜け感を演出できそうです。「サイズ違いをレイヤードしても可愛いなぁと思ったり」と、@shocogram__さん。色が異なるヘンリーネックTを下にさらに重ねてみるのも◎

編み方とハイネックで個性を出した技ありカーデ

【ユニクロ】「メリノブレンドハイネックカーディガン」\4,990（税込）

単色ながら、編み方のバリエーションを組み合わせることで表情を出した技ありカーディガン。ハイネック部分にまでボタンが設けられていることで、羽織りとしてだけでなく多彩なスタイリングのアレンジを楽しめそうな1着です。やや細身のシルエットは、上からジャケットを重ねてもゴワつくことなく着られそう。色はダークグレー、ブラック、ベージュの大人っぽい3色がラインナップ。

襟付きトップスとして都会的な着こなしに着地

ワイドパンツとカーディガン、小物まで黒で統一したモードなオールブラックコーデ。ハイネック部分のボタンを開けて襟としてアレンジすれば、ポロセーターのような印象に。程よくコンパクトなシルエットも手伝って、ラフなスウェットパンツもクリーンで都会的な着こなしに着地します。カーディガンのボタンを自由にアレンジすることが、こなれ見えのポイントに！

