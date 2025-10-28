¹ÈÍÕ¤Î¿¹¤Ç¤Î¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥é¥ê¡¼¤ä¥À¥à¸ÐÈÊ¥è¥¬¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥½¥é¥ä¥Þ¤¤¤·¤Å¤Á¡Ö¥ª¥â¥Õ¥§¥¹2025½©¡Á¥½¥È¥¢¥½¥Ó¡Á¡×

¥½¥é¥ä¥Þ¤¤¤·¤Å¤Á¤Ï¡¢°¦É²¸©¤Î»®¥öÎæÏ¢Êö¸©Î©¼«Á³¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌÌ²Ï¥À¥à¸ø±à¡×(µ×Ëü¹â¸¶Ä®)¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ª¥â¥Õ¥§¥¹2025½©¡Á¥½¥È¥¢¥½¥Ó¡Á¡×¤ò2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ö¼«Á³¤Ç¤¢¤½¤Ö¡¦Ì¤Íè¤ò¤Þ¤â¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¹ÈÍÕ¤Î¿¹¤Ç¤Î¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥é¥ê¡¼¤ä¥À¥à¸ÐÈÊ¥è¥¬¡¢ÁðÌÚÀ÷¤á¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÀÄ¶õ¥Þ¥ë¥·¥§¡õOMO¡Çs¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª

 

¥½¥é¥ä¥Þ¤¤¤·¤Å¤Á¡Ö¥ª¥â¥Õ¥§¥¹2025½©¡Á¥½¥È¥¢¥½¥Ó¡Á¡×

 

 

¡Ö¥ª¥â¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢¡ÖÌÌ²Ï(¤ª¤â¤´)¤ÎOMO¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¤ÎOMO¡×¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎOMO¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈOMO¡É¤È¡ÈFES(¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë)¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¼«Á³ÂÎ¸³¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¡£

2017Ç¯¤è¤êÂ³¤­¡¢Ç¯¡¹ÆâÍÆ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÌ²Ï·ÌÃ«¤«¤é¥À¥à¸ø±à¤Ø¤ÈÉñÂæ¤ò¹­¤²¡¢¼«Á³¤È¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Á³¤Ç¤¢¤½¤Ö¡¦Ì¤Íè¤ò¤Þ¤â¤ë¡×¡£

½©¿¼¤Þ¤ëµ×Ëü¹â¸¶¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸Þ´¶¤Ç¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿´¤ÈÂÎ¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤­¤ë°ìÆü¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£

 

¡Ö¥ª¥â¥Õ¥§¥¹2025½©¡Á¥½¥È¥¢¥½¥Ó¡Á¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×

 

 

Ì¾¾Î¡§¥ª¥â¥Õ¥§¥¹2025½©¡Á¥½¥È¥¢¥½¥Ó¡Á

Æü»þ¡§2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)10:00¡Á15:30

²ñ¾ì¡§ÌÌ²Ï¥À¥à¸ø±à(°¦É²¸©µ×Ëü¹â¸¶Ä®)

¥¢¥¯¥»¥¹¡§¼Ö¤Ç¾¾»³IC¤è¤êÌó1»þ´Ö

Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ(ÂÎ¸³¤´¤È¤Ë°ìÉôÍ­ÎÁ)

¼çºÅ¡§°¦É²¸©ÀÐÄÊ»³·Ï¥¨¥³¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ

¶¨ÎÏ¡§°¦É²¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¡¢°¦É²¸©¥­¥ã¥ó¥×¶¨²ñ¡¢¤ä¤Þ¤¸¤ë¤· Â¾

ÂÐ¾Ý¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â(¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦³ØÀ¸¡¦´Ñ¸÷µÒ´¿·Þ)

 

ÌÌ²Ï¥À¥à¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥é¥ê¡¼

 

 

²Á³Ê¡§500±ß¡ÊÃë¿©ÉÕ¡Ë

¿Æ»Ò¤Ç¹ÈÍÕ¤Î¿¹¤òÃµ¸¡¤¹¤ë¡ÖÌÌ²Ï¥À¥à¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥é¥ê¡¼¡×¡£

¤ªÃë¤´ÈÓ¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤ÊÂÎ¸³¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡ª

 

¥À¥à¸ÐÈÊ¥è¥¬ÂÎ¸³

 

 

²Á³Ê¡§500±ß

Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤­¤ë¡Ö¥À¥à¸ÐÈÊ¥è¥¬ÂÎ¸³¡×¡£

Èþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¤È¥À¥à¸Ð¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤âÂÎ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

 

ÁðÌÚÀ÷¤á¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×

 

 

²Á³Ê¡§500±ß

¡ÖÁðÌÚÀ÷¤á¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¼«Á³¤Î¿§¹ç¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ù

 

ÌµÎÁ¥×¥í¥°¥é¥à¤â½¼¼Â

 

 

²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤Ç¤­¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Á³¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿´¤È´Ä¶­ÎÑÍý¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡ÖLNT(Leave No Trace)¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ä¡ÖÂ¿ÍÍÀ­À¸Êª¹ÖºÂ¡×¤ò³«ºÅ¡£

¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼«Á³ÂÎ¸³½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°ÂÎ¸³²ñ¡×¤ä¡ÖÊ²¤­²Ð¤Î²ñ¡×¡¢¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼Å¸¼¨¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Ç¥¤¥­¥ã¥ó¥×¡×¤ÏÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

ÀÄ¶õ¥Þ¥ë¥·¥§¡õOMO¡Çs¥­¥Ã¥Á¥ó

 

 

²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÀÄ¶õ¥Þ¥ë¥·¥§¡õOMO¡Çs¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÌ£¤ï¤¦ÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡ª

 

¤¨¤Ò¤á¤Î¼«Á³¸ø±àVRÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼

 

 

²ñ¾ì¤Ë¤ÏVRÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

°¦É²¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ò¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¼çºÅ¤Î¡Ö°¦É²¸©ÀÐÄÊ»³·Ï¥¨¥³¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤Ï¡¢ÀÐÄÊ»³·Ï¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Ç¼«Á³ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿¿Íºà°éÀ®¤ä´Ä¶­¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥ª¥â¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡È¼«Á³¤ÎÀèÀ¸¡É¤«¤é³Ø¤Ó¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¿å¤ä¿¹¡¢²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª

½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥½¥È¥¢¥½¥Ó¤òËþµÊ¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

°¦É²¸©µ×Ëü¹â¸¶Ä®¤ÎÌÌ²Ï¥À¥à¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ª¥â¥Õ¥§¥¹2025½©¡Á¥½¥È¥¢¥½¥Ó¡Á¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

