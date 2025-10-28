お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が25日放送のカンテレ「かまいたちの机上の空論城」（土曜後5・00）で、人気芸人に資産運用について真剣相談する場面があった。

この日は、昨年10月にファイナンシャルプランナー1級の資格を取得した「サバンナ」八木真澄がゲスト出演。投資について八木は「いろんな意見があるけど、一般的には今は株に持って行ったりする」と解説。「それはもちろんいいねんけど、海外の株を買う時には為替（変動）のリスクが入るから、そこは気をつけたほうがいい」と忠告した。

自身は「株もやってるし、分散させてる」といい、「円を30パーセント、ドルを20パーセントで持って、為替リスクをなくす。で、ゴールドとプラチナ、国内株、外国株、アメリカ国債と仮想通貨」と内訳を公開。「こういう感じで“何々ショック”が起きたり為替が極端に動いても、基本的には大丈夫」と太鼓判を押したが、「これが一番くらいにくい、その代わり増えもしにくい。リスクを僕は取れない」とも。

これを受けて、山内は「金はやっぱり買っといたほうがいい？」と質問。八木は「日本人は金を買う時に為替が入る。金の値段が一定でも、例えばドルが160円に振れたら金の値段もあがる。日本人が買う時には、金の値段プラス為替を考えないとダメ」と説いた。

そして「金がどれぐらい重要かというと、地球上に今、競技用プール4杯分しかない。オリンピックで見るあのプールの4杯分しか、地球上に存在しない。それを4000年間、人達が取り合ってる」と八木。「プラチナの場合は、4杯じゃない、1つのプールのヒザ下、それだけしかプラチナはない。だからプラチナのほうがレアはレア」と話すと、驚きの声が上がった。

すると山内は「金ほど注目されて来なかったんで、伸び代があるのは、もしかしたらプラチナのほうが」と計算。「歴史的に見ると、基本的にプラチナのほうが高い時代が続いてます。カードがそうでしょ？ゴールドカードよりプラチナカードのほうが高い」という八木に、山内が「だからつまり…」と前のめりになると、相方・濱家隆一から「お笑いわい！」とツッコまれていた。