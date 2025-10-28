ºå¿À¡¡6ÈÖ¤ËËÅÄÈ´¤Æ¤¡ªº£¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ÇÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó¡¡¸¶¸ý¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤»¤º¡¡ÀèÈ¯¤ÏºÍÌÚ
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè3Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»î¹çÁ°¤ËÎ¾·³ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ºå¿À¤Ï6ÈÖ¤ËËÅÄ´²³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤òÈ´¤Æ¤¤·¤¿¡£
¡¡ËÅÄ¤ÏÂè3Àï¤Ç½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£Â¨¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï1ÈÖ¤«¤é5ÈÖ¤Þ¤ÇÉÔÆ°¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¹¶Î¬¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é1·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¸¶¸ý¡¢Á°Àî¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢ºå¿À¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡Úºå¿À¡Û
1¡ÊÃæ¡Ë¶áËÜ
2¡ÊÆó¡ËÃæÌî
3¡Ê±¦¡Ë¿¹²¼
4¡Ê»°¡Ëº´Æ£µ±
5¡Ê°ì¡ËÂç»³
6¡Êº¸¡ËËÅÄ
7¡ÊÊá¡ËºäËÜ
8¡ÊÍ·¡Ë¾®È¨
9¡ÊÅê¡ËºÍÌÚ