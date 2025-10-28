¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾ëÅçCBO¡¡ÎÛÂÀÏºÊì¹»¡¦²Ö´¬Åì¤Ø»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡¢49¡Ë¤¬28Æü¡¢²Ö´¬Åì¤òË¬¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚÍÎ´ÆÆÄ¤Ë»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ëÅçCBO¤Ïº´¡¹ÌÚ´ÆÆÄ¤ÈÌó45Ê¬´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¤¡Ö¤Þ¤º¤Ï1°Ì»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬1°Ì¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ò¾Ä¸¢¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢1°Ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Èà¤Ë±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ÊÅÁ¤¨¤¿¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾ëÅçCBO¤Ï11·î¾å½Ü¤ËÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27Æü¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤ÎÌÚ²¼ÇîÇ·»á¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍèÇ¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëMLB¥É¥é¥Õ¥È¸å¤Ë·èÄê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£