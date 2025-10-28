¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¡¡¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀ¤«¤¹¡¡ÍýÍ³¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¡Ö²¼¤Ë¼Ì¿¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Ê43¡Ë¤¬28Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÂç´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬¤ªµÙ¤ß¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Ï¥é¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤¿¤Ã¤Á¡×¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ËÌÅÍ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤òÈï¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥Ï¥é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËËÌÅÍ¤µ¤ó¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÌÅÍ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¥â¥Î¥Þ¥Í¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤µ¡¢²¼¤Ë¼Ì¿¿¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤¦¤Á¤Ë5000±ßÆþ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£