¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢¡Ö±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó²È¤Ç²£ß·²Æ»Ò¤µ¤ó¤È¥ß¥¥Æ¥£¤µ¤ó¤È»Ò¶¡Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±×¼ã¡¢²£ß·¡¢Æ£ËÜ¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»Ò¶¡Ã£¤¬ÎÉ¤¤»Ò¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ø²¿¤«¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÂô»³¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤ç¡¼¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Í¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£