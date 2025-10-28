人生に意味はあるのか。この根源的な問いに、ルーマニアのある哲学者は「本質的な意味はない」と答えた。哲学者・小川仁志さん監修の新刊『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）から、楽に生きるための秘訣を紹介しよう――。

※本稿は、監修・小川仁志『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）の一部を再編集したものです。

■人生に意味を求めるから苦しみが生まれる

「自分の人生に意味はあるのか？」という問いは、多くの人がふとしたときに抱く根源的な疑問です。特に、自分の価値が見出せないほどに落ち込んでしまったときや将来に思い悩んだときこそ、こうした悩みが頭をかすめることでしょう。

この問いに対し、古代ギリシャの時代から哲学者たちも多くの思考を巡らせ、それぞれのこたえを出してきました。ロマンチックなこたえや努力による克服を示す哲学者もいる中で、ルーマニア出身の哲学者エミール・シオラン（1911〜1995年）は、まったく異なる視点を提示しています。

シオランは、「人生には本質的な意味などない」という立場を取ります。人生に意味を求めようとすること自体が、人間の不安や苦しみの原因になると考えたのです。

彼は若くして「絶望」を哲学の出発点に据え、生きることの不条理さや空虚さを見つめ続けました。しかし、それは単なる悲観ではありませんでした。むしろ、意味の不在、人生のこたえはないということを受け入れたとき、人ははじめて自由になるというのが彼の思想です。

「意味があるから生きる」のではなく、「意味がないからこそ、自分なりの方法で生きていい」。それがシオランの考える、逆説的な人生の肯定なのです。この視点に立てば、「意味のなさ」は空虚なものではなく、人生を他者の期待や社会的役割から解き放ち、自分自身で選び取るための余白になるともいえるのです。

■正解はないからこそ自分なりの人生を楽しめる

人生に意味がない、ということは、その人生に価値がないということとイコールではありません。むしろ、人生自体に定型の意味（決まった型）がないからこそ、好きなように、自分の思うままに生きればいいというのがシオランの主張です。彼自身も、意味を求めない人生の中で自分の求める「軽やかに生きる」道を模索しました。

人生の意味を1つの正解として求めるのではなく、「そもそも正解はない」という前提に立った上で、それでも自分なりのあり方を見つける。そこに、彼の人生観があります。たとえば、成功や幸福を追い求めることが本当に価値ある生き方なのか、という問いも、シオランの思想から見れば「人生に意味（正解）はないのだから、なにをもって価値とするかは、自分で決めればいい」という開き直りへとつながっていきます。

人生に「意味がある必要はない」と応じたシオラン。むしろ、意味がないからこそ、自分の不完全さも弱さも引き受けて、淡々と、しかし確かに生きることができるのです。

『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）より

■楽観を捨てることが穏やかに生きるための智慧

人生には思い通りにならないことが多くあります。努力しても報われない、満たされてもすぐに飽きてしまう、悩みや不安は尽きない──そんな現実に、ドイツの哲学者ショーペンハウアー（1788〜1860年）は真正面から向き合いました。

監修・小川仁志『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）

彼の哲学は「悲観主義」とも呼ばれます。それは、人間の本質を「意志＝盲目的な生への欲求を持つ存在」と捉え、世界はこの意志によって絶えず苦しみに満ちていると考えるからです。

たとえば、なにかを強く欲すれば、それが手に入るまでは苦しみ、手に入ったあとも満足は長続きせず、また次のものを求めてしまいます。このように、人間の欲望は本質的に際限がなく、満たされることがないため、生きることそれ自体が苦しみの連続であると説いたのです。これは、大量消費社会とも呼ばれる現代社会のあり方を見れば明らか、といえるのではないでしょうか。

しかし、この悲観主義の考え方は単なる厭世的で投げやりなものではありません。ショーペンハウアーはむしろ、「世界は苦である」と知ることこそが、人間がより自由に、より静かに生きるための第一歩だと考えました。

つまり、過剰な期待や幻想から目を覚まし、現実をあるがままに受け入れることで、むしろ深い安らぎが生まれるということです。

人生に対する楽観を捨てることは、諦めではなく、執着を手放し、穏やかに生きるための智慧なのです。

■なぜ人間は芸術を必要とするのか

ショーペンハウアーは、人間が生きる苦しみから一時的にでも解放される方法として、「芸術」や「思索」、そして「他者への思いやり（慈悲）」を挙げました。

たとえば、美しい音楽に心をゆだねるとき、私たちは芸術の世界に没入できます。そこでは「なにかを得よう」とする意志が鎮まり、自己からも自由になる体験が得られるのです。

また、ショーペンハウアーは、他者の苦しみを理解し共感する「思いやり」こそ、人間が持ち得るもっとも価値ある徳だと考えました。他人の痛みに心を寄せることは、自分の中にある欲望中心の世界から距離を取り、静かな心を育てることでもあるのです。

つまり、悲観主義とは「すべてを否定すること」ではなく、「無理に幸せを追わず、現実に静かに寄り添う生き方」でもあります。「幸せでなければいけない」という強迫から私たちを解放し、「苦しみを抱えたままでも、人は穏やかに生きていける」という別の可能性を示しているのです。

『スッと頭に入る哲学 哲学は人生の道しるべ』（昭文社）より

小川 仁志（おがわ・ひとし）

哲学者・山口大学国際総合科学部教授

1970年、京都府生まれ。京都大学法学部卒、名古屋市立大学大学院博士後期課程修了。博士（人間文化）。専門は公共哲学・政治哲学。「哲学カフェ」の主宰やメディア出演など幅広く活動。著書に『悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方』（アスコム）、『『ドラえもん』で哲学する 物事の見方が変わるヒント』（PHP文庫）ほか多数。

（哲学者・山口大学国際総合科学部教授 小川 仁志）