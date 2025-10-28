Æ£°æÁïÂÀ¼·´§(23) ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡È¤¢¤Î»þ¡É¤È¾õ¶·¤¬¹ó»÷¡Ä À±¼èÉ½¤ÏÁ´¤¯°ì½ï ºÇ½ª¶É¤ÎÉñÂæ¤âÆ±¤¸¤¯»³ÍüŽ¥¹ÃÉÜ»Ô¤ÎŽ¢¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ëŽ£ ²¦ºÂÀïÂè5¶É
Æ£°æ¼·´§¤¬¤Ò¤È¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ£°æÁïÂÀ¼·´§(23) ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡È¤¢¤Î»þ¡É¤È¾õ¶·¤¬¹ó»÷¡Ä À±¼èÉ½¤ÏÁ´¤¯°ì½ï ºÇ½ª¶É¤ÎÉñÂæ¤âÆ±¤¸¤¯»³ÍüŽ¥¹ÃÉÜ»Ô¤ÎŽ¢¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ëŽ£ ²¦ºÂÀïÂè5¶É
¾´ý¤Ë¤ÏÈ¬¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï±Ã²¦¤ò½ü¤¯¼·¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£°æ¼·´§¤Ï¤â¤È¤â¤È¡ÈÈ¬´§¡É¤Ç¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë¡È±Ã²¦¡É¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¼·´§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤¿ºÇ½ª¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤ÎºÇ½ª¶É¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬2¤Ä¡£1¤Ä¤ÏµîÇ¯¤Î±Ã²¦Àï¤Ç¤¹¡£
À±¼èÉ½¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢µîÇ¯2¾¡2ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¶É¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤ËÇÔ¤ì¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²¦ºÂÀï¤âÆ±¤¸ÇòÀ±¤È¹õÀ±¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤ÎºÇ½ª¶É¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¡Ä2¤ÄÌÜ¤Ï¡©
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡ÈºÇ½ª¶É¤Î¾ì½ê¡É¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¤Î±Ã²¦Àï¤ÎºÇ½ª¶É¤â¡¢º£²ó¤Î²¦ºÂÀï¤ÎºÇ½ª¶É¤â»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î°ø±ï¤Î¾ì½ê¤ÇÂè¸Þ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£°æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ»³Íü¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢°¤¤±ïµ¯¤Ï¤«¤Ä¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·ー¤Î¿Í¤â¡£ÂçÃíÌÜ¤Î²¦ºÂÀïÂè5¶É¤Ï¡¢º£Ìë·èÃå¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£