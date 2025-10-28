南極や高地、離島といった「極地」を訪れるツアーが富裕層の間で人気を集めている。クマ問題を取材するライターの中野タツヤさんは「2022年、プライベートヘリでロシア極東地域の絶景や野生動物を見学するツアーに参加したカップルがツアー中に亡くなる事件が起きた。遺体はヒグマによって激しく食害されていた」という――。

■お金持ちに人気のツアーで起きた悲劇

プライベートヘリに乗り、絶景や野生動物を見学する高額ツアーに参加したカップルが、ヒグマに食害された状態で発見される、というおぞましい事件をご存知だろうか。

2022年7月16日。ロシア極東地域のカムチャッカ半島において、モスクワ在住の富裕層カップルを乗せたロビンソン社製小型ヘリコプターが消息を絶った。ヘリコプターに乗っていたのは、ゾイヤ・カイゴロドワ（Zoya Kaigorodova）と、セルゲイ・コレスニャク（Sergey Kolesnyak）、およびパイロットのイゴール・マリノフスキー（Igor Malinovsky）の3人。

ゾイヤ・カイゴロドワはモスクワ在住の女性実業家で、正確な年齢は明らかになっていないが、事故当時は40代だったとされる。モスクワ工科大学で情報システムについて学んだのち、大統領直属の国民経済行政アカデミーでコーポレートガバナンスを学び、主にIT企業でキャリアを築いていた。

特にEコマースの分野においてはトップマネージャーとして知られ、個人でも衛生用品ブランドを立ち上げるなど、広く実業家として活躍していた。資産規模は明らかにされていないが、現地の報道では非常に裕福な人物だったとされる。

■被害者は、富裕層カップルと有名アスリート

セルゲイ・コレスニャクはゾイヤ・カイゴロドワの男性パートナーで、自身もスウェーデンに本社を置く通信業者Tele2（テレツー）の幹部として、やはりロシアのIT業界で高収入を得る人物だったと見られる。

ゾイヤ・カイゴロドワとセルゲイ・コレスニャクは、誰もがうらやむ成功者カップルとして、モスクワのIT業界ではかなり有名だった模様だ。日本で言えばさしずめ港区のタワマンに住むパワーカップルといったところだろう。

一方、イゴール・マリノフスキー（Igor Vladimirovich Malinovsky）は元バイアスロンの選手で、ジュニア時代には世界選手権でメダルを獲得したこともある。引退後の2021年にヘリコプターのライセンスを取得し、このツアーでもパイロットをつとめていた。

■参加費用は「平均月収の4倍以上」

ゾイヤ・カイゴロドワとセルゲイ・コレスニャクが参加したのは、カムチャッカ半島上空を回るプライベートツアーだった。報道によると、このツアーは全行程9日間でカムチャッカ半島の火山や野生動物を見学するもので、費用は4250ポンド（2025年10月16日時点のレート1ポンド＝199.46円で約85万円）となっている。ロシアの平均月収は約9万〜10万ルーブルくらいとされ、これは2022年当時のレートで約20万円弱にあたる。月収の4倍以上となるとかなり高額なツアーだ。

3人が乗ったヘリコプターは、2022年7月16日カムチャッカ半島上空で悪天候に見舞われ、消息を絶った。墜落現場は、カムチャッカ半島の東側、ウゾン火山近くのセミャチコフ峠付近だったとされる。ウゾン火山は雄大なカルデラで知られ、絶景を楽しめる観光スポットとしても人気を集めている模様だ。

しかし、カムチャッカ半島は火山が多く、悪天候による視界不良が多発する土地だ。この時、3人を乗せたヘリコプターも悪天候に見舞われたらしい。

ロシア緊急事態省がドローンとヘリコプターで捜索を行い、墜落したヘリが発見されたのは翌日（2日後という報道もあり）だった。墜落現場は標高約1000メートルの孤立した山岳地帯で、救助が困難だったようだ。救助チームがヘリの残骸を発見したが、墜落後に炎上した形跡があり、3人の生存は絶望視された。

■遺体は激しく食害され、骨格が露出していた

ゾイヤ・カイゴロドワとセルゲイ・コレスニャク、イゴール・マリノフスキーの3人の遺体は、ヘリの中からは見つからなかった。

結局、捜索隊が3人の遺体を発見したのは、墜落現場から数百メートル離れた場所だった。野生動物、恐らくヒグマによって、ヘリの残骸から引きずり出されたと考えられた。遺体は激しく食害されており、骨格が露出していたという報道もある。

3人の正確な死因ははっきりしないが、ヘリの墜落で死亡し、その後、死体を食害されたという見立ての報道が多い。ただ、墜落時には亡くなっておらず、重傷を負って動けないところにヒグマの襲撃を受けた可能性も十分考えられる。遺体が焼けていたという報道がないところを見ると、墜落後に自力で脱出した可能性も考えられるだろう。

■「極地ツアー」の事故が相次いでいる

近年、南極や高地、離島といった、通常なら到達困難な地域への高額なツアーが提供され、富裕層を中心に人気を集めている。こうしたツアーはエクスペディションツアーと呼ばれ、旅行客のニーズにあわせてプランを組んでくれるほか、専門のガイドが同行し、アウトドア初心者でも安心なように設計されている。

2021年に米アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏や、ZOZO創業者の前澤友作氏が宇宙旅行に行ったのも、こうしたツアーの一種と言えるかもしれない。

一方、エクスペディションツアーでは専門ガイドが同行するなど、安全性に配慮がなされているものの、大自然を旅する以上、一定のリスクがともなうのも事実だ。

実際、近年、こうしたツアーの事故も相次いでいる。

2019年にはガラパゴス諸島において、旅客船GALAPAGOS MAJESTIC号が座礁、転覆する事故が発生。乗客26人は救助されている。

2023年にはグリーンランド東部で、クルーズ船のオーシャン・エクスプローラー号がやはり座礁。乗員乗客合わせて206人が乗っていたが、全員無事だった。

日本でも2022年に知床遊覧船の沈没事故が発生し、乗員・乗客あわせて26人全員が死亡するという大惨事となった。その後、遊覧船の運営会社のずさんな体制が明らかになり、多くの批判が集まったことも記憶に新しい。

■カムチャッカ半島のヒグマは「穏やか」とされるが…

ではロシアの富裕層カップル、ゾイヤ・カイゴロドワとセルゲイ・コレスニャクが旅したカムチャッカ半島は旅行先として本当に安全だったのか。

カムチャッカ半島は、手つかずの自然が残る景勝地であり、また、多数のヒグマが暮らす「クマの楽園」として知られている。約27万平方キロメートルの面積に、2万頭以上のヒグマが生息しているとされる。

カムチャッカ半島のヒグマは、他地域に比べても穏やかな性質とされる。遡上するサケのほか、豊富な自然から雑多な食料を得られるため、あえて人間を襲う必要がないのかもしれない。食料が豊富なため、他地域に比べて大型のヒグマが多いとも言われる。

ただ、そんなカムチャッカ半島のヒグマも、人間を襲うことがある。気候変動などによりエサ不足に陥ったヒグマが凶暴化したり、突然人間と遭遇し、防衛本能を発揮することもある。

■事件を受けてツアーは一時停止、ヒグマ対策が義務化

カムチャッカ半島で起きたヒグマ事件として、近年もっとも有名なもののひとつが、「ペトロパブロフスク熊事件」である。

10代の女性がヒグマに襲われ、携帯電話で母と通話しながら、自らが食害される模様を語ったという衝撃的な事件だ（事件の詳細はプレジデントオンラインの記事〈｢お母さん､ヒグマが私を食べている!｣と電話で実況…人を襲わない熊が19歳女性をむさぼり食った恐ろしい理由〉を参照されたい）。

ゾイヤ・カイゴロドワとセルゲイ・コレスニャクの事件後、ロシア国内では、高額なエクスペディションツアーの是非について大きな議論が巻き起こったという。ツアーの安全性はもとより、事故時はガイドやパイロットも巻き込まれる点や、救助コストは行政が負担することになる点も議論を呼びがちだ。

ロシアではウクライナ戦争以降の制裁の影響もあって、海外旅行より国内旅行のニーズが高まっており、富裕層向けの国内ツアーが盛んになっていた。ただ、事件を受けてカムチャッカ半島へのヘリツアーが一時停止されたほか、ガイド同行などのヒグマ対策が義務化されたという。

ちなみに、日本にもチャーター船で知床半島を回りヒグマを観察する高額ツアーが存在する。こうしたツアーは観光庁の監督のもとに実施されており、ただちに危険というわけではないが、一定のリスクがともなうことを理解した上で参加すべきだろう。

