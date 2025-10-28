¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÀî¡¦¾®¾¾»Ô¤ÎÌ±²È¤Ç¥¯¥Þ½ÐË× ¼þÊÕ¤Î»³ÎÓ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ·Ù»¡¤ä»Ô¤¬ÁÜº÷
28Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤ÎÌ±²È¤ÎÎ¢¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬½ÐË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¼þÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì·Ù»¡¤ä»Ô¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¾¾»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢¾®¾¾»ÔÆáÃ«Ä®¤ÎÆáÃ«Ä®²ñ´Û¶á¤¯¤ÎÌ±²È¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿½»Ì±¤«¤é¡Ö¥¯¥Þ¤¬¥«¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÏÀ®½Ã¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ì±²ÈÎ¢¤Ë¤¢¤ëÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¥«¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥Þ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤ÎÆ°¶¶±Ø¤«¤éÅì¤Ë¤ª¤è¤½3¥¥íÍ¾¤ê¤Î»³±è¤¤¤Î½»Âð³¹¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ÎÆáÃ«»û¤ä¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤Ï¸½ºß¤â¼þÊÕ¤Î»³ÎÓ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
