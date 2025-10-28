2»ù¤ÎÊì¡¦°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤È¼êºî¤ê¤·¤¿Ì£Á¹¤òÈäÏª¡¡¡È¤´¶á½ê¡É¤Î¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤Ç¤â¹¥É¾¤ÈÌÀ¤«¤¹¡ÖÈþÌ£¤½¤©¤©¤©¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ê43¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½Õ¤ËÂ©»Ò¤¿¤Á¤È»Å¹þ¤ó¤À¤ªÌ£Á¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤È¼êºî¤ê¤·¤¿Ì£Á¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþÌ£¤½¤©¤©¤©¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×°ÂÅÄÈþº»»Ò¤¬¸ø³«¤·¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤È¼êºî¤ê¤ÎÌ£Á¹
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¿§¡¢¹í¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤«¤é¡¢Ç»¸ü¤Ç´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¡¼¤¤¡ª¡×¤ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¼êºî¤ê¤·¤¿Ì£Á¹¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÁáÂ®¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´¶á½ê¤Ë¤ª¿þÊ¬¤±¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤å¤¦¤ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¤éÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤È ¤³¤ì¤«¤éÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃù¶âÈ¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢·»Äï¡×¤ä¡Ö½¬¤¤»ö¤Î½ÉÂê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¹¤ë¥è¥Ã¥·¡¼¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í·¤Ó¤ä½ÉÂê¤ËÎå¤àÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤½¤©¤©¤©¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¼êºî¤êÌ£Á¹ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï2014Ç¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î²¼Ä»Ä¾Ç·»á¤È·ëº§¤·¡¢17Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢20Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
