松井稼頭央氏＆息子の“ダブル誕生日”家族でのパーティーをタレント妻・美緒が公開 ギター弾く息子の横顔もチラリ「素敵なファミリー」「横顎ラインがパパさんに似てるー」
元埼玉西武ライオンズ監督・松井稼頭央氏（50）の妻でタレント・モデルの松井美緒（51）が23日、自身のインスタグラムを更新。夫・稼頭央氏と息子の“ダブル誕生日”を報告した。
【写真】「素敵なファミリー」松井美緒が公開した夫・稼頭央氏と17歳息子の“ダブル誕生日”家族パーティーの様子 ※息子の写真は3枚目
美緒は「happy birthday boys パパ50歳 息子17歳」とのコメントとともに、誕生日パーティーを家族で楽しむ姿をモノクロ写真で複数枚投稿。写真の中には愛息子がギターを弾く姿や、愛犬に見守られながら稼頭央氏がケーキのロウソクに火をつける姿などもアップされており、「#おめでとう」と大切な家族の誕生日を祝った。
コメント欄には「素敵なファミリー、大好きです」「おふたりとも素敵」「息子さん、横顔が稼頭央さんににている感じがしますね」「息子さん、一瞬パパ稼頭央さんかと思いました そっくりですね」「息子君ギター弾くのですね！ちらりと見える横顔、美緒さん似なのかしら？」「素敵なご家族ですね！ご家族そろって良き一年になりますように」「稼頭央さん自分でロウソクの火つけるんですね笑」「息子ちゃんの横顎ラインがパパさんに似てるー」などの声が寄せられている。
