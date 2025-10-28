日本シリーズが盛り上がりを見せるなか、「阪神梅田本店」のタイガース優勝セールが好調だ。一方で、その100m先にある「阪急うめだ本店」は優勝セールを開催せず静観を続けている。なぜ2つの百貨店は同じ系列でありながら対照的な姿勢を貫くのか。フリーライターの宮武和多哉さんが、2つの百貨店の戦略を取材した――。

■お隣なのに売り上げは6倍差

大阪・梅田で、100mの至近距離にそびえる2軒の百貨店は、経営上は同系列なのに、なにかと対照的だ。「阪神梅田本店」が壮大な「阪神タイガース優勝セール」の開催で「在阪メディアジャック」といっていいほど話題を席巻する一方で、目の前にある「阪急うめだ本店」は、目立って優勝セールを開催せず、セールが話題になることもない。

しかし、百貨店としての年間売り上げで見れば「阪神」が647億円、「阪急」が3653億円。なんと6倍も違う。なぜ「阪急」は優勝セールに頼らず「百貨店売り上げ日本一」をキープできているのか。なぜ「阪神」は6倍もの差がある強敵の目の前で生き残っているのか。

実は、この2社は近年まで「阪神vs阪急」という宿命の対決を背負わされた「電鉄系百貨店」どうしのライバルであった。「2つの百貨店」の関係をひもときながら、双方の強みと「なぜ優勝セールをしないの？」という謎を考えてみよう。

大阪梅田ツインタワーズサウス（左）と阪急百貨店と大阪梅田ツインタワー（右）（写真＝Tokumeigakarinoaoshima／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons、iStock.com／winhorse）

■“全身トラ柄”が押し寄せる優勝セール

百貨店2社の秘密を解き明かす前に、まず阪神梅田本店（以下：梅田阪神）の「阪神タイガース優勝セール」に参加してみよう。2025年の優勝セールは、前回（2023年）の優勝セールの1.5倍にものぼる3000人の行列ができ、あまりの混雑ぶりに開店を30分早めたという。

筆者撮影 阪神梅田本店 優勝を祝う巨大モニター - 筆者撮影

1日店長の「トラッキー」「ラッキー」（イメージキャラクターの着ぐるみ）が玄関先で出迎える中、店内にならぶ限定商品は、「モロゾフ」の優勝記念カスタードプリンが378円、「本高砂屋」「ゴンチャロフ」「モロゾフエクラ」などの福袋が各種1080円から。セール品はそこまで値が張るものや「タイガースのロゴ入っただけでこの値段かい！」と突っ込みたくなるものは少なく、それなりの高級品にプチ贅沢程度の価格をつけて、販売されるものが多いようだ。

店内の来客も、ここが大阪・梅田のド真ん中とは思えないくらいインバウンド（訪日客）が少なく、大阪で普通にいる“おっちゃん・おばちゃん”や、全身トラ柄の阪神ファンが大勢を占める。なかにはセール品にしか興味がない人もいて、タイガース優勝の喜びもそこそこに、手分けして限定品・特売品の行列に並んでいる。

もちろん優勝セールの対象商品は食品だけではなく、2階〜8階には「2200万円の宝飾品が20％オフ」「176万円の優勝記念純金メダル」などもある……ものの、テレビの中継に映るのは食品フロアの混雑状況ばかり。こうして、タイガースが優勝するたびに「梅田阪神といえば優勝セールとグルメ」と、関西の人々に刷り込まれていくのだ。

■売り上げ6割が「食」の異端戦略

梅田阪神はもともと食品フロアが充実しており、「食の阪神」とも称されている。実績で見ても、「食品売場の売り上げが全体の6割弱（他の百貨店は平均2〜3割）を目標としているようで、百貨店として「食」にかける比重が、きわめて高い。

梅田阪神にとっては、優勝セールのチラシにも「『食の阪神』の本気！」とうたうほどの自負があるようで、フロアも1階、地下1階が食料品売り場メイン、地下2階・3階が飲食店・バルと、稼げそうなスペースを食品に“全振り”している。

かつ、百貨店としてはそれなりにおトクな商品がそろっており、南館地下1階の「スナックパーク」に至っては、いまだにイカ焼き187円、ラーメン一杯500円以下、夕方限定の「サク飲みセット」（生ビール＋お好み1品）が600円とあって、いつも客足が途絶えない。

筆者撮影 阪神百貨店の名物「イカ焼き」（187円）と「デラバン」（242円）。背後の店舗には長蛇の列ができている - 筆者撮影

筆者撮影 スナックパーク「うまかラーメン」醤油ラーメン390円 - 筆者撮影

上階のフロアでは数千万円のダイヤモンドやオパールが売られているのに、地階ではお手頃なお総菜の争奪戦が繰り広げられている。なにかと高級感を大事にする百貨店と違って、梅田阪神の強みは「いまだに『生活に密着した百貨店』であること」だろう。

なお、2025年の優勝セールは売り上げもかなり好調だったようで、2025年9月の月間売上は前年同月比34.4％増と、22年の全面リニューアル開業後で過去最高の売上を記録したという。関西ではほかの百貨店も「インバウンド需要によるジュエリー・アパレルの販売好調」「万博景気」といった売上増を記録しているものの、阪神百貨店は「タイガース優勝セール」で、他社に比べてもずば抜けた売上増を勝ち獲れたのだ。

■目の前の熱狂も「関係ない」

続いて、梅田阪急を見てみよう。目の前にある梅田阪神とは対照的に、タイガース関連のセールは特に開催していない。

地下・1階の多くをグルメフロアに割いている梅田阪神と違って、梅田阪急は1階が「ティファニー」「カルティエ」などのコスメ、「サンローラン」「グッチ」などのバッグなどが、広々としたスペースに余裕をもって展示されている。もちろん、梅田阪神のようなドヤドヤとした賑やかさはなく、客層もまったく違う。

地下1階は食品フロアであるものの、お菓子の「アンリ・シャルパンティエ」、お総菜の「なだ万」などテナントのラインナップを見る限り、阪神と一線を画した高級感がある。なお優勝セール中は、阪神のお客さんが目の前の阪急になだれ込むことはあるものの、地下の和菓子売り場の方によると「タイガース優勝は、あまり関係ない」そうだ。

余談だが、大阪市北区に在住する筆者の妻とママ友に聞いたところ、阪急と阪神は化粧品売場の性格がまったく違うとのこと。

「梅田阪急の美容部員さんは気品がありすぎて、話しかけるのに躊躇する。もらえるサンプルも一流ブランドの先行商品が多く、顧客として付き合うには資金が必要」 「梅田阪神はプチプラ（低価格帯）商品やセルフカウンターもあって、百貨店コスメとしては気軽で出費安め。ピン芸人並みのトークで商品をプレゼンする美容部員がいる」

こういった店ごとの違いは、「オモロい阪神・シュッとした阪急」などとも言われる。何だかぼんやりした言い回しではあるが、関西では「そうそう！」と、なんとなく納得する方も多いだろう。

■阪神は「広く」、阪急は「深く」

先に述べたように、百貨店2社は自社のターミナル駅と直結しており、阪神は「梅田本線」から、阪急「神戸線」からの誘客で売上を確保している。2本の鉄道路線は3〜5kmほど離れて並行しているにもかかわらず、梅田にある百貨店2社は、なぜ売り上げも店の特性も違うのか？

要因としてまず挙げられるのが、2社の沿線の顧客層だ。阪神電鉄沿いには、尼崎・西宮などの親しみやすい街が多い一方で、阪急は創業者・小林一三が陣頭指揮を執って開発した夙川・岡本・甲陽園などの高級住宅街が沿線に並ぶ。

筆者撮影 阪急電鉄の車両 - 筆者撮影

そうなると、沿線からの集客方法も違ってくる。阪神は話題を呼ぶイベントや、広い顧客層に喜ばれる「マス・マーケティング」のような手法であり、誰しもが興味を持つ「食」を起点に誘客した方が効率的だ。一方で阪急は、「親子2世代、3世代にわたって阪急梅田にお世話になっています」といった富裕層を顧客に持ち、こういった人々が興味を持つアパレル・ジュエリーなどを販売するノウハウを積み上げている。どちらかというと「ターゲット・マーケティング」に手法が近いといえるだろう。

■「揺るがぬ接客スタイル」で日本2位

そうなると、単価が高い商品を扱う阪急のほうが、売上が伸びやすい。しかも、全体的にラグジュアリー（高級）商品に強みがある百貨店が他になく、関西一円や西日本各地、はては海外からのインバウンド観光客も絶えない。梅田阪急はコロナ禍のなかでも、年間100万円以上を購入する「識別顧客比率」が1割も増加し、来客による売り上げダウンを一定数カバーできるほどに、富裕層からの支持が手厚い。

顧客は年数回の「ペルソナ会員様限定・特別招待会」（特招会）で一気に商品を買い求め、購入金額によっては外商部隊が直接「お客様のお屋敷」に足を運ぶこともある。最近の若いお得意様にはオンライン接客もするといい、阪急が数十年がかりで築いた「富裕層接客」によるスタイルは、そう揺らぎそうにない。

こうして梅田阪急はターゲットの深化で加速度的に売上を伸ばし、百貨店としては全国トップの「伊勢丹新宿本店」（年商4212億円）に次ぐ、2番手につける存在となった。一方で梅田阪神は「食の阪神」に特化し、売上で大差がつきながらも、梅田阪急と至近距離で棲み分けている。

■2つのブランド、2つの正解

阪神と阪急、たがいの百貨店の営業スタイルが全く違うことは、おわかりいただけただろうか？ ここで、「梅田阪急が優勝セールをしない理由」も見えてくるだろう。ターゲット・マーケティングで一定の富裕層を掴んでいる梅田阪急は、マス・マーケティングの権化である「優勝セール」を売場に持ち込む必要がないのだ。

旧・阪急グループの中でも「神戸阪急」「博多阪急」（百貨店）「阪急オアシス」（スーパー）などはタイガース優勝セールを実施しているが、梅田阪急に関しては、格式ゆえに「売場と顧客の維持」に神経を使うことを、考慮しなくてはいけない。

万が一、「シュッとした阪急」が、カルティエ・グッチなどのブランド品が並ぶ横で、「六甲おろし」をBGMにかけてイカ焼き（187円）や激安特売品を販売すれば、従来の梅田阪急の顧客層はどう思うだろうか……面食らったあげく、阪急ブランドへの離反を起こしかねない。

阪神・阪急の両百貨店を束ねるエイチ・ツー・オーリテイリング・荒木直也社長は、2023年11月2日の神戸新聞のインタビューで「なぜ梅田阪急では優勝セールを実施しないのか」と問われ、“「会社は一つだが、二つの屋号で（百貨店の）商売をしている。お客さまから見れば、阪神タイガースが優勝したら、お買い物は阪神百貨店で、ということに納得性がある。いろいろなお声はあるが、それぞれのブランドを大切にしたい」”と答えている。

筆者撮影 左が阪急うめだ本店、奥が阪神梅田本店。本当に目の前にある - 筆者撮影

これからも、荒木社長が仰る「それぞれのブランド」の観点のもと、「梅田阪神は派手に優勝セール」「梅田阪急は静観」というスタイルは揺らがないだろう。

■大人げなかった「阪神vs阪急バトル」

今はこうして棲み分けている梅田阪神・梅田阪急だが、かつてはライバル企業傘下の百貨店として、2007年に経営統合するまで仇敵の関係にあった。いったいどんなバトルが繰り広げられていたのか。

もともと阪神・阪急の2社は、鉄道路線が「梅田〜三宮」で並行していたこともあり、100年以上も前から恐ろしく折り合いが悪かった。阪神が出資し建設していた鉄道路線の開業を阻止すべく、阪急側が市議会を巻き込んで「今から高架化せよ」と難癖をつけて挫折に追い込んだり、阪急が京阪、大阪鉄道（現在の近鉄）などに打診した「プロ野球創設」のお誘いを阪神が断ったことが災いして、リーグ化できずに阪急参入の話が流れたり（「阪神タイガース」「阪急ブレーブス」設立前の話）……互いが妨害のような行為を取ることもしばしば。

筆者撮影 阪神梅田本店の店内には、こういった展示がよくなされている - 筆者撮影

もちろん梅田阪神・梅田阪急も対立関係にあり、阪神側もこのころは、阪急に対抗できるアパレル・ジュエリーブランドの誘致に積極的であったという。

しかし2000年代に、通称「村上ファンド」が阪神関連の株を買い占め、阪神電鉄の経営権を掌握しようとする「乗っ取り騒動」が発生。村上ファンドが阪神タイガース側に性急すぎる改革案を出したことが災いして、関西財界や世論が一気に「村上ファンド排除・阪神買収阻止」に傾いてしまった。

そこで、第三者として友好的に買収する「ホワイトナイト」として名乗りを上げたのが、阪急電鉄であった。こうして阪神・阪急は、鉄道が「阪急阪神ホールディングス」、百貨店事業を含む小売事業が「エイチ・ツー・オー・リテイリング」として、あっという間に統合を果たしたのだ。

■対立が終わり、梅田制覇が始まった

ただ当時は、「食の阪神」の立役者として対：阪急の販売戦略を練ってきた三枝輝行会長（当時）が「阪急との統合はあり得ない」と言い残して会社を去るなど、どちらも素直にライバル関係を辞めたわけではない。

梅田阪神・梅田阪急は皮肉にも「村上ファンド」がきっかけで、たがいの競争から外に目を向け、対外的に通用する筋肉質な経営体制に変貌していった。共通してEC環境の整備・バックオフィスの効率化などに取り組んだうえで、そごう・西武の店舗を阪急ブランドで譲り受けて店舗網を拡大するなど、関西一円で「エイチ・ツー・オー」傘下でのドミナント戦略（集中出店で限られたエリアのシェアを上げる）を固めることができたのだ。

だからこそ、梅田エリアで「JR大阪三越伊勢丹」「グランフロント大阪」「グラングリーン大阪」などを次々と迎え撃ちながら、2軒とも生き残ることができたといえる。

グランフロント大阪とグラングリーン大阪北館（写真＝掬茶／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

現在はどちらとも本店の建て替え・高層化を済ませており、これ以上の大型投資の必要もない。それぞれの顧客を大切にしつつ、梅田阪神は「獣王の意地 高らかに」（「六甲おろし」より）梅田阪急は「守りは鉄壁 攻めては怒涛」（「阪急ブレーブス応援歌」より）といった営業戦略で、百貨店としてのカラーを活かすことができるか？

甲子園での熱戦と同様に、大阪・梅田という巨大マーケットで百貨店として全力を尽くす「阪神梅田本店」「阪急うめだ本店」から、今後も目が離せない。

宮武 和多哉（みやたけ・わたや）

フリーライター

大阪・横浜・四国の3拠点で活動するライター。執筆範囲は外食・流通企業から交通問題まで、元・中小企業の会社役員の目線で掘り下げていく。各種インタビュー記事も多数執筆。プライベートでは8人家族で介護・育児問題などと対峙中。

（フリーライター 宮武 和多哉）