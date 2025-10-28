日米首脳会談、日本側の成果について日本テレビ政治部の平本典昭官邸キャップに聞きます。

◇

――高市首相は一番の成果は何だったとみていますか？

一番の成果は「2人の信頼関係の構築」が一定程度、進んだ事、と。首脳会談では2つの高市流「サプライズ」で距離を近づけた印象です。

1つ目は、会談前にドジャースの大谷選手のワールドシリーズの試合をトランプ大統領が見ていた所に一緒になって観戦したそうです。周辺は「ちょっとした隙を縫って2人の時間を作り、距離を近づける戦略だった」と話しています。

空母ジョージ・ワシントンへのそろい踏みも、印象的でした。

2つ目は「隠し球」として用意したノーベル平和賞への推薦です。トランプ大統領は平和賞受賞に強い思いがあります。ある外務省幹部は「今年、受賞を逃した後来年に向けてどの国より早く手をあげる」とこだわってきました。

首脳会談に出席した1人は「1日で2人の距離は一気に近づいた」と評価していました。

――平本さんは、首脳会談を現場で取材したということですが何か発見はありましたか？

2つあります。1つは、どこでトランプ大統領が高市首相の言葉に笑顔を見せていたかに注目しました。

何回かあったのですが印象的だったのは、高市首相がトランプワードとも言える「黄金」という言葉を使って「日米の新たな黄金時代」と発言した時でした。終わった後に外務省関係者に聞いたら「トランプ氏に刺さるワードを仕込んだ」と戦略を語っていました。

もう1つは「日米の温度差」です。何かというと机の上に注目しました。日本側は高市総理はじめ閣僚が、多くの書類を置いて準備して会談に臨んでいたのとは対照的にアメリカ側はトランプ大統領はじめ誰もまえに書類が置いてない、と。

日本側がトランプ大統領からの「想定外」の質問にも備え入念に準備して臨んだ一方で、アメリカ側は対照的だった、と感じました。

――日本側、アメリカ側に会談に臨む「入念さ」に違いが見えた場面だったとも言えそうですが今回の会談からみえた今後の課題は浮かび上がりましたか？

アメリカ側からは28日は、これまでの取材ではそこまで突っ込んだ要求をしてきてないとみられます。ただ、油断はできない、と。

ある外相経験者は「トランプ大統領から高い要求は今日はなかったが、これで終わりと思ってはいけない」と話しています。今後、閣僚級の交渉などで投資の話、防衛費の話などで日本側への厳しい要求が出てこないか懸念する声は複数出ています。

高市首相としては初の会談で信頼関係の構築は一定程度進んだと自信を覗かせています。外務省幹部は「よいスタートは切れたが1回の会談で信頼を得られるほどトランプ大統領は簡単でない」、別の政府関係者は「今後、トランプ大統領から圧力がかかった場合高市首相がどうかわし日本の国益を守っていけるかが問われる」と話しています。

いいスタートは切れた一方で本当の真価が問われるのはここから、と言えます。