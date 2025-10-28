¸¥¿ÈÅª¤Ê»³ËÜÍ³¿¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Ìó¡È5ÉÃ´Ö¡É¤ÎÇ®¤¤¥Ï¥°¡¡2ÆüÁ°¤Ë´°Åê¾¡Íø¤Î±¦ÏÓ¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÅÐÈÄ½àÈ÷...±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤òÀ©¤¹
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡ß-5¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï±äÄ¹18²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»àÆ®¤Ë¾¡Íø¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÅÐÈÄ½àÈ÷¤ò¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Ç®¤¤ÊúÍÊ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬10Åê¼ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬9Åê¼ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Î¾·³¹ç¤ï¤»19Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ëÁíÎÏÀï¡£
8²ó¤«¤éÎ¾·³¤ÎÅê¼ê¿Ø¤¬¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤ëÃæ¡¢±äÄ¹18²ó¤Ë¤Ï2ÆüÁ°¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç9²ó1¼ºÅÀ¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿»³ËÜÅê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢ÅÐÈÄ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
5-5¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹18²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£»³ËÜÅê¼ê¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç´¿´î¤Ë¤ï¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÅÐÈÄ¤Î½àÈ÷¤ò¤ß¤»¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ËÃç´Ö¤«¤é¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Ìó5ÉÃ´Ö¤ÎÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£