「アップで見ると凄いメイク！」小山慶一郎、ガチ仮装姿に反響！ 「語彙力を失うくらいイケてます」
NEWSの小山慶一郎さんは10月27日、自身のInstagramを更新。本格的な仮装姿を披露し、反響を呼んでいます。
ファンからは「非常にビジュが良い」「怖いけどかっこいい」「語彙力を失うくらいイケてます」「アップで見ると凄いメイク！」「慶ちゃんの新たな一面！」などの声が寄せられました。
【写真】小山慶一郎のガチ仮装姿
「慶ちゃんの新たな一面！」小山さんは、5枚の写真を投稿。元KAT-TUN・上田竜也さん主催のイベント「MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite」でのビジュアルを掲載しました。ハロウィンらしいダークな世界観の仮装で、ファッションだけでなくメイクもかなり本格的です。淡い色合いのカラーコンタクトやエクステを着けており、普段の小山さんとまた違ったミステリアスな魅力があふれています。
「小山が調子こかないように首輪をしっかりしておくので」14日、上田さんは自身のInstagramを更新。「マウピフェスに出てくれる他事務所の皆様そして後輩の皆様へ 小山が調子こかないように首輪をしっかりしておくのでどうか怖がらずご安心してLIVEにご参加下さい」とつづり、上田さんが小山さんをリードでつないでいる様子を写真で公開しました。とても面白いオフショットです。同イベントは29、30日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催予定。小山さんは29日に出演します。
(文:堀井 ユウ)