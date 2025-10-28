◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で

出場し、2本塁打を含む9出塁の歴史的活躍を見せた。チームは5―5の延長18回にフレディ・フリーマン内野手（36）のサヨナラ本塁打で劇的勝利。WS史上2番目の試合時間となる6時間39分の死闘を制し、対戦成績を2勝1敗とした。

実績と経験が違う。死闘に力ずくで終止符を打ったのはフリーマンだった。延長18回、ブルージェイズ9番手・リトルのシンカーを一振りで捉えた。打球は高い弧を描き、バックスクリーンへフェンスを越えたことを確認するとフリーマンは両手を挙げて大喜び。球場は大歓声が支配した。

6時間半を超えるゲーム。しかしフリーマンは「実はそこまで疲れていませんでした。我々のブルペンがあれだけの投球をしていたら、何度でも気合が入り続けます」と言葉をかみしめた。「0点がずっと続く中、タフな左腕で、シンカーと鋭いカーブボールを投げる投手から、なんとか出塁しようとしていました。でも、カウント3-2になって、良いスイングをすることができました」と振り返った。昨年、ヤンキースと戦ったWS初戦でサヨナラ満塁弾を放った。この日のサヨナラ本塁打で、WS史上初の複数回のサヨナラ本塁打を記録した選手となった。

2つ前の打者・大谷翔平は2本塁打など4長打を記録した後の5打席目から徹底的に勝負を避けられた。フリーマンは「我々の明日の先発投手が今夜、9回も出塁したことを忘れないようにしないといけまないね」と笑顔を見つつ「本当に信じられないです。あれだけ絶好調で、今夜のショウヘイのようにセンター右やセンター左に打球を飛ばしていると、彼が良い状態なのは明らかでした。だから（敬遠は）正しい判断です。彼の最初の4打席の後なら他の選手に打たせてみようと考えるわけです。時間はすごくかかりましたが、最終的に我々がやり遂げました」と胸を張った。

チームの「顔」でもあるベテランは、自身の殊勲打より、大谷の9出塁による献身性を称賛する。「彼はユニコーンです。ショウヘイを表現する形容詞はもうありません。最後の打席ではついに投手も彼と勝負しましたが、それでも彼は焦って大振りになることなく、出塁する冷静さを持っていました。彼は本当に信じられない選手です。2018年に彼が来てからずっと彼の話をしてきましたが、彼をを表現する言葉が尽きています」と笑顔だった。