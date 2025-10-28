「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が延長十八回からブルペンで準備を開始。フリーマンのサヨナラ弾で死闘に終止符が打たれると、ベンチ前に戻ってきた山本はロバーツ監督に抱きしめられた。

試合後、山本は「もういくしかない」と思った。ロバーツ監督には「絶対にいいとは言わないと思うけど、準備しながら考えようと」と会談の内容を明かした。

延長十八回表からブルペンで準備を始めた山本。十六回にアイアトン通訳を連れてロバーツ監督のもとに向かい、話し込む様子が中継カメラに映し出されていた。

ここで直訴していたと見られ「もう行くしかないと。体調的にも大丈夫。誰もいなかったので。準備できるといいました」と明かした山本。「ホームランで助かりました。こんな大接戦だったので勝てたのはうれしかったです」と笑みを浮かべながら振り返った。

延長十八回は「初めてです」と明かし「勝った嬉しさが大きかったですね」と笑みを浮かべた。「こういう試合で投げれるために準備してきたので。こういったワールドシリーズで完投して、２日後に投げられる体になってたのも成長を感じました」と語った。