¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï28Æü¡¢¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯¤Î»ÈÍÑºÑ¤ßÇ³ÎÁ138ÂÎ¤ò¡¢ÀÄ¿¹¸©¤à¤Ä»Ô¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤ØÈÂÆþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Ç¡¢ÃùÂ¢¤Ï207ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅìÅÅ¤ÏÆ±¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤ËÈ÷¤¨¡¢ÊÝ´É¾ì½ê¤ÎÉ¯Ç÷²ò¾Ã¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡ÅìÅÅ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ËÇ³ÎÁ¤ò¼ý¤á¤ë¶âÂ°À½ÀìÍÑÍÆ´ï¡Ê¥¥ã¥¹¥¯¡Ë¤Î¿·³ã¤«¤é¤ÎÍ¢Á÷¤Ï24Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£27Æü¤Ë±¿ÈÂÁ¥¤¬¤à¤Ä»Ô¤Î¹Á¤ËÀÜ´ß¡£¼ÖÎ¾¤ËÀÑ¤ßÂØ¤¨¡¢28Æü¤Ë¥¥ã¥¹¥¯2´ð¤Î±¿¤ÓÆþ¤ì¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡»ÜÀß¤Ï¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÇ³ÎÁÃùÂ¢¡ÊRFS¡Ë¡×¤¬±¿±Ä¡£½Ð»ñ¤·¤¿ÅìÅÅ¤ÈÆüËÜ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤Î»ÈÍÑºÑ¤ßÇ³ÎÁ¤ò¡¢ºÆ½èÍý¤¹¤ë¤Þ¤Ç°ì»þÊÝ´É¤¹¤ë¡£