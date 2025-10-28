ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦で延長１８回、６時間３９分の熱戦を６―５でサヨナラ勝ちした試合後、記者会見で笑顔を見せた。主な一問一答は以下の通り。

――ＷＳの歴史に残る死闘を制した

「そうだね、間違いなく史上最高のワールドシリーズの一つだった。エモーショナルだったし、出し切った。しかも今夜また試合があるなんて、クレイジーだね。今夜はヒーローがたくさんいた。もちろん最後に決めたのはフレディ（フリーマン）だけど、ウィル・クラインの投球も見ただろう？エドガルド（エンリケス）も、ロブレスキーも。クレイトン（カーショー）も、３イニング分アップしてから出てきて、あの大きなアウトを取ってくれた。チーム全員が大きな夜を過ごした。本当に粘って、戦い続けた。あっちのチーム（ブルージェイズ）も全力を出した。どちらかが勝たなきゃいけない試合で、幸運にもドジャースにはフレディ・フリーマンがいた。チームの男たちを心から誇りに思う」

――大谷の四球への対応

「いや、わかるよ。彼（シュナイダー監督）の言うことは正しい。ショウヘイは地球上で一番の選手だし、すごい打撃を見せていた。ジョン（シュナイダー監督）はそれを察して、絶対にショウヘイには打たせないと決めたんだ。ランナーがいなくても歩かせて、他の打者に勝負させるというね。リスペクトだよ。でも幸い、ショウヘイの後ろにも打てる選手たちがいる。本当にタフな試合だった」

――選手たちの疲労度

「選手たちは疲労困ぱいだよ。ウィル・スミスなんて１８イニングもマスクをかぶった。よく耐えたと思う。いいスイングもしてた。途中でマリンレイヤー（海からの湿気の層）が出てきて、ウィルの打球も、フレディのも、テオ（ヘルナンデス）のもホームランになると思ったけど、全部伸びきらなかった。それでもチームは最後まで諦めなかった。ラウアーも本当にすべてを出し切ってた。すごい試合だったよ」

――ショウヘイはバリー・ボンズ級か

「そうだね、比べるのは難しいけど、バリー（ボンズ）は私が見た中で史上最高の打者だ。でも今の時代で言えば、ショウヘイかジャッジくらいしかいない。幸運にも彼の後ろにはムーキーとフレディがいる。相手監督があんな形で勝負を避けることを見る機会はほぼなく、それ自体が究極のリスペクトの証だよ」

――クラインは今季最長、山本も控えていた

「１８イニング戦うなんて誰も想定してない。だからこそ、選手にもう一歩踏み込んでもらうしかなかった。ウィルは応えたね。今季の３倍は投げたと思う。それでもこの舞台であれだけの投球を見せた。本当に信じられない。言葉じゃ足りないくらいだ。山本は１日休みを挟んで、次のイニングで投げる準備をしていた。彼らはみんな、勝つためなら何でもする。チャンピオンになるために、すべてを懸けている」

――山本はどこまで投げさせるつもりだった

「必要なだけ投げてもらうつもりだった。最後の砦としてね」

――クラインやエンリケスの活躍の意味

「２人とも最高のパフォーマンスだった。ウィル（クライン）は４イニングを投げ抜いて、ストライクゾーンを攻め続けた。ポストシーズンではスターばかりが注目されるけど、本当に鍵を握るのはこうした無名のヒーローたちなんだ。今夜はまさにウィル•クラインの夜だった。そしてエドガルドの貢献も同じくらい大きかった」

――大谷の体調は

「もうヘトヘトだよ。今夜は８〜９回も出塁してベースを駆け回ってた。でも本人はすごくうれしそうだ。明日はちゃんとマウンドに上がるよ。準備はできてる」