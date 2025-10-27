漫画家の沖田×華さんは、子どものころに発達障害の一種である「学習障害（LD）」と「注意欠陥多動性障害（ADHD）」、さらに「アスペルガー症候群（現在の自閉スペクトラム症の一部）」の診断を受けました。「今は自分の特性と向き合いながら生活できている」と話す沖田さんに、発達障害をどのように受け入れていったのかを伺いました。

漫画家の活動が自身の特性に合致した

19歳ごろの沖田さん。高校卒業後は正看護師になるための専門学校に通った

── 以前は看護師として勤めていた沖田さんですが、発達障害の特性から、マルチタスクをこなすことが困難になり、仕事を変えることを決意しました。その後、どのように漫画家の道に進んだのでしょうか。

沖田さん：「漫画を描いてみよう」と考えたのは、同じく漫画家として活動している彼、現在の夫からの助言がきっかけでした。

看護師の仕事を辞めてひまを持てあましていた私でしたが、ある日、彼から「4コマ漫画でも描いてみたら」と言われたんです。彼にしてみれば、本当に何げないひと言で「何かしたら？」という意味合いでかけてくれた言葉だったんだと思います。しかし、以前から趣味でイラストを描いていた私は、思いつくままに4コマ漫画を描いてみることに。

すると、描き上げた漫画を見た彼が、突然「お前、漫画家になれるよ。雑誌の新人賞に応募してみたら」と言ってくれて。それまで「漫画家になる」なんて、考えたこともなかったのですが、彼の言葉に押されて出版社の新人賞に応募してみたところ、「奨励賞」をいただくことができたんです。以降は、漫画家としての活動を始め、私の家族のことを描いた『蜃気楼家族』や、発達障害の日常を綴った『毎日やらかしてます。』シリーズなどを上梓してきました。

ちなみに、後で夫に「なぜ私が漫画家になれると思ったのか」を聞いたところ、私の絵は個性的で「誰が描いた絵か」わかるということ。そして「起承転結」を意識した展開で描けていたことから、「漫画家に向いている」と直感したと言っていました。

── すでに漫画家に必要な素質が備わっていたのですね。漫画家という仕事は、沖田さんの性格や特性に合っていると感じますか？

沖田さん：そうですね。ADHD（注意欠陥多動性障害）の特性で脳内が多動状態になっているからか、脈絡なくアイデアがどんどん湧き出てくるんです。そういう点では、漫画家などの創作活動は合っていたのかなと思います。

ただ、頭の中で次から次へとアイデアが浮かび続けるため、1日に2、3時間は仮眠をとるなどの「ぼんやりして過ごす」時間がないと、パンクしてしまいそうになります。30代後半のころ、漫画や取材の仕事が立て込んでいて、のんびりするどころか、睡眠も十分にとれなかったことがありました。するとある日、頭の中で「バン！」と燃料が爆発したかのような衝撃を感じ、途端にパニック状態に陥ってしまって…。体と脳の連結がとれなくなった感覚で、漫画を描くこともできなくなったうえに、感覚も極度に過敏になってしまいました。これまでは平気だったはずの、車の走行音や街灯の光などですら「耐えられない」という状態でした。

── 強いストレスで、精神的に限界に達してしまったということでしょうか。

沖田さん：そうですね。発達障害のある人に起こり得る、「メルトダウン」というパニック症状だったと後で知りました。

当時の私は、「ちゃんと自分の特性と向き合えている」と感じていて…。「発達障害を乗り越えた」という気持ちで、自身の体験を漫画にしていたんです。それなのに、突然メルトダウンの状態になってしまったことで、積み上げてきたものがすべて壊れてしまった気持ちに。「自分のことなのにコントロールができない」ということに、大きなショックを受けて「こんな私は、もう生きている意味がない」と強く思ったほどでした。

その後は、しばらく暗くて静かなところで過ごして、パニックが治まったころにメンタルクリニックに通院することにしました。睡眠薬とADHDの症状をやわらげる薬を処方してもらい、少しずつ日常を取り戻すことができました。

病院の先生からは「睡眠の質を改善したほうがいい」というアドバイスをもらっていたのでその後は、仕事量を調整して、しっかり睡眠時間を確保できるように意識しています。

発達障害の人との出会いで特性を客観視できるように

── メルトダウンが起こる前、「発達障害の特性と向き合えている」と感じていたそうですが、何かきっかけがあったのでしょうか。

沖田さん：大人になってから、SNSのコミュニティを介して同じ発達障害の人と対面したことが、特性を自覚するきっかけになりました。

それまでの私は、発達障害の診断を受けていても、「認めたくない」という気持ちを強く持っていました。というのも、私の5歳下の弟も同じ発達障害で、私よりも特性が強い傾向があって。弟は、小学生時代にひどいいじめに遭っていて、高学年になるころには不登校になっていました。当時、私も弟も「発達障害」という診断を受けていたのですが、「私は学校がつらくても通い続けたのに…」と、弟が不登校になった理由が理解できずに、いつも腹立たしい気持ちを抱えていたんです。

その後も、弟は引きこもり状態。そんな弟を見るたびに、「私は弟とは違う。私が弟と同じ発達障害だとは思えない」という気持ちになり、自分の特性ときちんと向き合うことができずにいました。

でも、発達障害に興味はあったので、20代のころに発達障害コミュニティのオフ会に行ってみることにしたんです。池袋のカラオケボックスにみんなで集合したのですが、部屋に入ったたん、それぞれの「こだわり行動」が表出。「僕はこの席に座らないと落ち着かない」「選曲の順番は絶対守りたい」など、各々のこだわりとルーティンにのっとって過ごしていて、グループで行ったのに誰も仲よくしようとはせず、まるで「1人カラオケ」をしに行ったかのような状態。

その様子を見たとき、私のなかで「ああ、これが発達障害なんだ。自分もこんなふうに周りから見られていたんだな」と客観視することができたんです。

── 自分にとっては当たり前の行動でも、周りから見たら不自然に映ることがあると感じたのですね。発達障害の特性を客観視できたことで、ご自身の行動に変化はありましたか？

沖田さん：自分のこだわりや、苦手を自覚しようと考えるようになったことで、「快適に過ごす方法」や「周りに迷惑をかけない方法」を選べるようになりました。

たとえば、発達障害の人は、音や光などの外部からの刺激に敏感になってしまうことがあります。私も聴覚が過敏で、特に子どもや女性の高い声が苦手なので、ファミレスなどに行くと強いストレスを受けることも多くありました。

苦手を自覚する前の私は、「私は子どもが苦手」だと考えていたので、子どもに対して「こっちに来ないで」というオーラを出して怖がらせてしまったこともありました。でも、「子どもの高い声が苦手なんだ」と理解できてからは、子どもが多い場所では、ノイズキャンセリング機能がついたデジタルイヤフォンを装着して、快適に過ごすことができるようになったんです。

発達障害では、「性格の一部」だと感じてきたことが、実は「特性からくるもの」というパターンも少なくありません。夫や友人から指摘されて、気づかされることもありますが、最近では、一つひとつの特性を理解しながら、向き合うことができるようになってきたと感じています。

特性を理解してもらえたことで結婚生活が円満に

愛犬ピノと一緒に

── パートナーと結婚されたのが26歳のころだと伺っています。人とのコミュニケーションが苦手な沖田さんですが、結婚生活において壁にぶつかったことはありましたか？

沖田さん：結婚して10年目くらいまでは、ケンカばかりしていて、私自身「すぐ離婚してしまうのでは…」と考えていたほどでした。特に私は、片づけが大の苦手。集中が持続しにくいADHD（注意欠陥多動性障害）の特性からか、どこから片づけていいのかわからなかったり、片づけを始めても、すぐにほかのことに気がそれてしまうため、ひと部屋がいっこうにきれいにならないんです。今飼っている犬が子犬だったころも、夫から「犬が誤食してしまうから、部屋を片づけてくれ」と怒られては、「私は片づけができないんだよ」とケンカになっていました。

でも、夫は私の特性を少しずつ理解してくれたようで、「怠けていて片づけないのではなく、根本的に無理なんだな」と考えてくれるようになりました。今では、お互いの距離感をうまくとれるようになり、穏やかに生活できています。

── お互いが心地よく生活するためには、発達障害の特性を家族みんなで理解することが必要なのですね。

沖田さん：夫の場合は、「理解する」というより「諦めている」に近いかもしれませんが…（笑）。それでも今は、家事の多くを夫が担当してくれているので助かっています。私は、ゴミ出しと洗濯物を干す係。部屋もそれぞれに個室を設けました。リビングを散らかしてしまうと、夫から注意されますが、私の部屋が散らかっていることには干渉してこないので、「片づけ」でぶつかることはなくなってきました。

── 昔と今とでは、特性があることで感じるつらさや大変さは、軽減したと感じていますか？

沖田さん：そうですね。これまでの私の人生は、疑問や葛藤が多く存在し、楽しいだけの日常ではありませんでした。普通に生活しているだけなのに、人から避けられたり、怒られたり…。特に発達障害の特性が目立ち始めた小学生時代は、「なぜだろう？」と見えない出口を探し続けるような感覚でした。それでも、今こうして過去に体験した出来事や思いを、体験談として漫画で表現することができているので、今につながっているんだなと考えることができています。

また、10代、20代のころは、こだわりが強かったせいか、毎日イライラして過ごしていました。当時の日記にも「怒り」の感情ばかりが綴られていて…。でも、今では特性に対してうまく対応できているからか、以前のような怒りの感情は起きにくくなりましたし、予期せぬ事態が起こってもパニックにはならなくなってきました。

発達障害の特性や度合いは、年齢や環境で変化することもあるようなので、今後も自分と向き合いながら歩んでいきたいと考えています。

取材・文／佐藤有香 写真提供／沖田×華