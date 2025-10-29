『28年後… 白骨の神殿』予告編が到着 ─ 衝撃サバイバルスリラー新章、「準備はいいか」

衝撃作『28年後...』（2025）待望の続編『28年後... 白骨の神殿』より、日本版予告編とポスターが届けられた。

『28年後...』は、監督ダニー・ボイルとアカデミー賞ノミネートの脚本家アレックス・ガーランドがタッグを組み、全世界を震え上がらせたサバイバル・スリラーのシリーズ最新作。『28年後... 白骨の神殿』は、新章第2弾として2026年1月16日より日米同時公開となる。

28年前、人間を一瞬で凶暴化させるウイルスがロンドンで流出し、多くの死者を出した。ウイルスを免れた孤島ホーリーアイランドで生まれ育った少年スパイク（アルフィー・ウィリアムズ）は、本土で生き延びていたドクター・ケルソン（レイフ・ファインズ）と出会い、そして病気の母親を看取る。その後、ウイルスが蔓延するイギリス本土でひとり生きる道を選ぶ。

前作のラストで、感染者に襲われかけたところを、ジミー・クリスタル（ジャック・オコンネル）率いる全員金髪の暴力的なカルト集団“ジミーズ”に救われたスパイク。しかし、彼に与えられたのは救済ではなく、救いのない世の中で待つさらなる絶望だった……。

予告編に登場するのは、SF作家アーサー・C・クラーク（「2001年宇宙の旅」作者）が1964年にBBC番組「ホライゾン」で語った未来予測の言葉。続いて、ドクター・ケルソン（レイフ・ファインズ）と身体が大きく凶暴な感染者アルファとの姿、ジミー（ジャック・オコンネル）が率いる全員が金髪の謎の集団ジミーズの様子が映し出されている。彼らは、ケルソンが暮らす白骨の神殿に足を踏み入れているが……。

『28年後... 白骨の神殿』は2026年1月16日（金）日米同時公開。