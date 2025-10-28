◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース６X―５ブルージェイズ＝延長１８回＝（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

２日前に９回１失点完投したドジャースの山本由伸投手が２７日（日本時間２８日）、本拠地ブルージェイズ戦後に取材に応じ、「投手もいなかったので、行くしかないと思った。体調的にも今日は行けると思った。志願というか、もういなかったので、準備できると言いました。ホームランを打ってくれて助かりました」と、ブルペン準備の経緯を明かした。

１８回までにブルージェイズは９投手、ドジャースは１０投手をつぎ込んだ。１８回途中からは２日前に１０５球完投した山本由伸投手（２７）もブルペンで準備を開始。試合時間６時間３９分の死闘。延長１９回の登板に向けて準備していたが、５―５の延長１８回のフリーマンのサヨナラ弾を見届けると、安堵の表情を浮かべ、駆け寄ってきた大谷、佐々木らと左翼フィールドで抱き合って喜んだ。

山本は２日前に、ワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、１０５球で４安打１失点、１死球８奪三振で２試合連続の完投勝利を挙げたばかりだった。チームの勝利のために献身的な姿勢を見せたエース右腕は「体の調子を見ながら、最初は（ロバーツ）監督がいいとは、絶対言わないだろうなと思ったんですけど、もうどうしても仕方なかったので、準備しながら話し合おうとなった。こういう時のこういう試合で投げれるように、これまで何年も練習してきた。完投から２日後でも投げれるような体になったのは成長を感じた」と、うなずいた。