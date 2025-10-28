「それじゃあ、いくよー！」 プライム1スタジオより、「はたらく細胞」全高100cmの「血小板」フィギュアが登場！布や紐を使ったリアルな小物が「そこにいる感」を演出
【ライフスケールマスターライン はたらく細胞 血小板】 2026年8月～11月頃 発売予定 価格：515,900円
プライム1スタジオは、フィギュア「ライフスケールマスターライン はたらく細胞 血小板」を2026年11月頃に発売する。価格は、515,900円。
「ライフスケールマスターライン」の新製品として、テレビアニメ「はたらく細胞」より、全高100cmの「血小板」フィギュア登場。一般的な細胞よりも小さなサイズで、血管が損傷した際に集合し、傷口をふさいで止血する彼女の健気な可愛らしさが、全高100cmのヒューマンスケールで余すところなく表現されている。
大きな身振り手振りを想像させるポージングは、アニメのイメージをカタチにしたもの。動きを感じさせる彩色を高精細な造形に施されており、天真爛漫な表情、揺れるロングヘア、空気を含んだような水色のシャツなど、各部のディテールも丁寧に作り込まれている。
スタチューの素材には、軽量で強度の高いFRP（繊維強化プラスチック）を採用。経年変化にも強いので、明るく元気な姿を長く楽しめる。さらに、白い帽子と黄色いかばんはキャンバス地、通行止めの旗はしなやかなファブリックでしっかり仕立てたもの。またホイッスルもプラと紐で制作されており、造形や素材、質感、全てにおいてこだわり抜いたフィギュアとなっている。
販売数量：後日発表
シリーズ：「はたらく細胞」
フォーマット：ライフスケールマスターライン
サイズ：100×63×42cm（高さ×幅×奥行） ヒューマンスケール
素材：FRP・布・金属等
(C)清水茜／講談社・アニプレックス・davidproduction