【ライフスケールマスターライン はたらく細胞 血小板】 2026年8月～11月頃 発売予定 価格：515,900円

プライム1スタジオは、フィギュア「ライフスケールマスターライン はたらく細胞 血小板」を2026年11月頃に発売する。価格は、515,900円。

「ライフスケールマスターライン」の新製品として、テレビアニメ「はたらく細胞」より、全高100cmの「血小板」フィギュア登場。一般的な細胞よりも小さなサイズで、血管が損傷した際に集合し、傷口をふさいで止血する彼女の健気な可愛らしさが、全高100cmのヒューマンスケールで余すところなく表現されている。

大きな身振り手振りを想像させるポージングは、アニメのイメージをカタチにしたもの。動きを感じさせる彩色を高精細な造形に施されており、天真爛漫な表情、揺れるロングヘア、空気を含んだような水色のシャツなど、各部のディテールも丁寧に作り込まれている。

スタチューの素材には、軽量で強度の高いFRP（繊維強化プラスチック）を採用。経年変化にも強いので、明るく元気な姿を長く楽しめる。さらに、白い帽子と黄色いかばんはキャンバス地、通行止めの旗はしなやかなファブリックでしっかり仕立てたもの。またホイッスルもプラと紐で制作されており、造形や素材、質感、全てにおいてこだわり抜いたフィギュアとなっている。

【ライフスケールマスターライン はたらく細胞 血小板】

販売数量：後日発表

シリーズ：「はたらく細胞」

フォーマット：ライフスケールマスターライン

サイズ：100×63×42cm（高さ×幅×奥行） ヒューマンスケール

素材：FRP・布・金属等

(C)清水茜／講談社・アニプレックス・davidproduction