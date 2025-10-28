2児の母・高橋真麻、「急遽作りました」赤ワインに合う“簡単”手作りおつまみ紹介 「おいしいそう」「お酒のアテにオサレ」と反響
俳優・高橋英樹（81）の長女でフリーアナウンサーの高橋真麻（44）が25日、自身のブログを更新。赤ワインに合う手作りおつまみを披露した。
【写真】「急遽作りました」高橋真麻が紹介した赤ワインに合う“簡単”手作りおつまみ
真麻は「帰宅して」と題し、夕食作りの様子を公開。「ネギを焼いて、鶏肉と大根を生姜で煮てから春菊とエノキダケ。エノキダケと人参と白だしをレンチンしてごま油をかけて、青海苔を散らして。長芋の醤油漬け」と、それぞれの料理を写真を添えて紹介した。
その後「ところが」と題し新たな投稿で、「どうしても赤ワインが飲みたくなり赤ワインに合うおかずも急遽作りました」と明かし、追加でイワシの“簡単おかず”を作ったことを伝えた。
「トマトソースにイワシを乗せてパン粉と香草をかけて、オリーブオイルも回しかけオーブンで200℃18分」と調理工程の写真やこんがり焼き目が付いたイワシ料理の完成写真を載せし、「和洋折衷な夕食となりました」と満足げな様子をつづった。
コメント欄には「おいしいそう」「イワシうまそ」「お酒のアテにオサレなモノだあ!!」「ステキ」「お料理上手でうらやましい」などの声が寄せられている。
【写真】「急遽作りました」高橋真麻が紹介した赤ワインに合う“簡単”手作りおつまみ
真麻は「帰宅して」と題し、夕食作りの様子を公開。「ネギを焼いて、鶏肉と大根を生姜で煮てから春菊とエノキダケ。エノキダケと人参と白だしをレンチンしてごま油をかけて、青海苔を散らして。長芋の醤油漬け」と、それぞれの料理を写真を添えて紹介した。
「トマトソースにイワシを乗せてパン粉と香草をかけて、オリーブオイルも回しかけオーブンで200℃18分」と調理工程の写真やこんがり焼き目が付いたイワシ料理の完成写真を載せし、「和洋折衷な夕食となりました」と満足げな様子をつづった。
コメント欄には「おいしいそう」「イワシうまそ」「お酒のアテにオサレなモノだあ!!」「ステキ」「お料理上手でうらやましい」などの声が寄せられている。