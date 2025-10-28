【東京ドラマアウォード】三谷幸喜、司会なのに大暴れ 有働由美子とダンス 林芳正総務相を「トランプ大統領」と呼び込む
三谷幸喜、有働由美子が28日、都内で行われた“世界に見せたい日本のドラマ”を選出・表彰する『東京ドラマアウォード2025』の授賞式に司会として登壇した。
【写真】プロ⋯？艶やかなダンスを披露した三谷幸喜＆有働由美子
2人はステージの中央の扉から登場。艶やかなダンスを披露して歓声が上がっていた。その後、三谷は「皆さんは最初に作られた連続ドラマはご存知ですか？」と仰々しく切り出し、たっぷり間を取った後に「僕は知りません」と発言して笑いを誘っていた。
その後、林芳正総務相のあいさつの順番になると、三谷は「おまたせしました。トランプ大統領！」と勝手にドナルド・トランプ大統領を呼び込もうとして有働が大慌て。登壇した林総務相は「グッドモーニング、エブリバディ」と当意即妙にジョークと飛ばして笑わせていた。
【『東京ドラマアウォード2025』受賞一覧】
■作品賞
＜連続ドラマ部門＞
グランプリ：『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
優秀賞：『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（日本放送協会）、『東京サラダボウル』（日本放送協会）、『ホットスポット』（日本テレビ放送網）、『御上先生』（TBSテレビ）、『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビジョン）、『ゴールデンカムイ―北海道刺青囚人争奪編』（WOWOW）
＜単発ドラマ部門＞
グランプリ：『スロウトレイン』（TBSテレビ）
優秀賞：『憶えのない殺人』（日本放送協会）、『新・暴れん坊将軍』（テレビ朝日）、『三谷幸喜「おい、太宰」』（WOWOW）
＜ローカル・ドラマ賞＞
『ススキノ・インターン〜マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記』（北海道テレビ放送）、『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（中京テレビ放送）
■個人賞
主演男優賞：松坂桃李『御上先生』（TBSテレビ）
主演女優賞：奈緒『東京サラダボウル』（日本放送協会）
助演男優賞：角田晃広『ホットスポット』（日本テレビ放送網）
助演女優賞：杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
脚本賞：詩森ろば『御上先生』（TBSテレビ）
演出賞塚：原あゆ子『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
主題歌賞：KingGnu「ねっこ」（『海に眠るダイヤモンド』主題歌）
