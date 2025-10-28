◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース6×―5ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦でWS史上最長に並ぶ18回に及ぶ延長戦の末、WS史上2番目の試合時間となる6時間39分の死闘を制し、サヨナラ勝ちで対戦成績を2勝1敗とした。この試合は記録ラッシュの一戦となった。

大谷翔平は2発を含む全9打席出塁。1試合9出塁はポストシーズン（PS）史上初でレギュラーシーズンを含めるとMLB最多タイ記録となった。また、PSで複数本塁打を3試合記録したのも史上初。1試合4度の申告敬遠はWS初で、4本の長打は史上2人目となった。チームとしても様々な記録が打ち出され、ワールドシリーズで1試合10投手を起用したのはドジャースが史上初めて。さらに両軍揃って15安打以上はWS史上初で、両軍合わせて37残塁もWS最多となった。また、ブルージェイズの打席数67はWS史上最多で、19残塁も史上最多を更新した。

両軍合わせて19投手の起用もポストシーズン史上最多となった。球数はドジャースが10投手で計312球、ブルージェイズが9投手で計297球を投じた。計609球を投じたことに両軍の監督も賛辞を惜しまなかった。

ロバーツ監督は「18イニングをプレーする計画はしていないので、選手に追加で頼むしかなかった。ウィル（クライン）は応えてくれた。これまで（レギュラーシーズンの）の3倍近く投げたと思う。舞台のアドレナリンもあり、信じられないほどの投球であった」と勝利投手となり、4回、72球を投げた10番手のクラインを称えた。さらに、9番手で2イニングを無安打無失点に抑えたエンリケスとあわせ「両選手とも歴史に残るパフォーマンス。ウィルは今夜4イニングを投げ、ゾーンを埋め、全力で戦った。ポストシーズンではスーパースターが注目されるが、多くの場合は無名のヒーローが予想外の活躍を見せる。今夜はウィル・クラインの夜であり、エドガルドの活躍も同じくらい重要であった」とした。

また、ブルージェイズのシュナイダー監督も「ラウアーが（4回2/3を）投げてくれたことには、心から感謝しています。かなり信じられないことです。（ドジャースの）クラインも彼らのために同じことをしたと聞いている。彼らにはこれ以上ないほど満足している」と語った。