J¥ê¡¼¥°26¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï8¡¦7¹ñÎ©¤Ç¤Î¡È¶âJ¡É³«Ëë¤Ø¡ª
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï28Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢½©½ÕÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë26¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¡¢J2¡¢J3¤ÎÂè1Àá¤Î³«ºÅÆü¤ò26Ç¯8·î8¡¢9Æü¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡Ö7Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î³«ºÅ²ÄÇ½À¤¢¤ê¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¡Ö¶âJ¡×³«Ëë¤¬ÍÎÏ¡£ºÇ½ªÀá¤ÏJ1¤¬27Ç¯6·î5¡¢6Æü¡¢J2¡¢J3¤¬5·î22¡¢23Æü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ßÀã¥¨¥ê¥¢»ÜÀßÀ°È÷½õÀ®¶â¤ÎÍ½»»¤ò50²¯±ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â·èµÄ¡£½õÀ®ÂÐ¾Ý¤Ï¥¨¥¢¥É¡¼¥à¡¢¥Ò¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥«¥Ð¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ç¡¢1¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë½õÀ®¤Î¾å¸Â¤Ï3¡¦8²¯±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÄ±Æµ¹Åµ¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡Ö»ÜÀßÀ°È÷¤¬3¡¦8²¯±ß¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³°Éô¤ÎÃÄÂÎ¡¢¹ñ¤â´Þ¤á¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤«¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£