¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè3Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Âè1Àï²÷¾¡¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤À¤¬¡¢Âè2Àï¤ÏÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£ËÜµò¡¦¹Ã»Ò±à¤Ë°Ü¤Ã¤¿Âè3Àï¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹ÔÊý¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏËèÇ¯¡¢¹ë²Ú¤ÊÌîµå²òÀâ¼Ô¤ä¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤¬»î¹çÃæ·Ñ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤âÏÃÂê¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃæÆü¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤¬ÍèË¬¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨11¾¡4ÇÔ¤Ç¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÂçÌî¡£¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¤Ïºå¿À¤ÎÊá¼ê¡¦ºäËÜ¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊó¼ý½¸¤â¤¢¤Ã¤¿¡©