¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄ²Ö»Ò¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡È¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÊÛÅö¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ÅÄ²Ö»Ò¤¬¡È³Ê°Â¡É¤Çºî¤Ã¤¿ÈÕ¤´¤Ï¤ó
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÊÛÅö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öº£Æü¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥° ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸ø±à¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ªÊÛÅöºî¤Ã¤¿¤è ¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤Á¤ó ¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡õ¤¿¤³¾Æ¤¥³¥é¥ÜÊÛÅö!!ÂçÀ¹¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤ªÊÛÅö¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£