ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬£¹ÂÇÀÊÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ÎÄ¹¡Á¤¤»î¹ç¡Ä±äÄ¹½½È¬²ó¡¢£¶»þ´Ö£³£¹Ê¬¤Î»àÆ®¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬À©¤¹
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£·²óÀïÀ©¡Ë¤ÎÂè£³Àï¤Ï£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¡¢£±¾¡£±ÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¤ÎÂè£³Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£¶»þ´Ö£³£¹Ê¬¤Î»àÆ®¤Ï¡¢±äÄ¹½½È¬²ó¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£
¡¡¼·²ó¤Þ¤Ç¤Ï³èÈ¯¤ÊÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤À¤¬¡¢£µ¡Ý£µ¤Ç·Þ¤¨¤¿È¬²ó°Ê¹ß¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬É¬»à¤Î·ÑÅê¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï£°¡Ê¥¼¥í¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÁíÎÏÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ÎÌî¼ê¤òÁ´°÷»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£Î¾·³¤È¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬ËÜ¿¦¤ÎÅê¼ê¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï½½È¬²ó¤Ë¤ÏÂè£²Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»³ËÜÍ³¿¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂè£´ÂÇÀÊ¤Þ¤Ç£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£²ÆóÎÝÂÇ¤Ç£³ÂÇÅÀ¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë£±ÅÀ¤Î½Å¤ß¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿½ªÈ×¤«¤é±äÄ¹¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¡ÖÂçÃ«ÂÐºö¡×¤ËÁø¤¤¡¢¶å²ó¡¢½½°ì²ó¡¢½½»°²ó¡¢½½¸Þ²ó¤Ï£´ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¿½¹ð·É±ó»Íµå¡¢½½¼·²óÎ¢¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¾¡Éé¤òÈò¤±¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤ÇÊâ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç£¹ÂÇÀÊÏ¢Â³½ÐÎÝ¡Ê¤¦¤Á£µ»Íµå¡Ë¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿Âè£²Àï¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð£±£°ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤¤¤¦¡ÖÄÁµÏ¿¡×¤Î¤ª¤Þ¤±¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î»î¹ç»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¡¢½½»Í²óÉ½¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¹¶·â¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢´ÑµÒ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Æ¥¤¥¯¡¦¥ß¡¼¡¦¥¢¥¦¥È¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¡Ê»ä¤òÌîµå¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ò²Î¤¦¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¹¡¦¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤¬¡¢¼·²óÉ½½ªÎ»»þ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î»Ë¾åºÇÄ¹»î¹ç»þ´Ö¤Ï¡¢£²£°£±£¸Ç¯£±£°·î£²£¶Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Âè£³Àï¤Î£·»þ´Ö£²£°Ê¬¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï£²¡Ý£²¤Î±äÄ¹½½È¬²óÎ¢¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î£·Ç¯¸å¤ËÆ±¤¸¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é·à¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Â³¤¯¡Ö¥¼¥í¹Ô¿Ê¡×¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼çË¤¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Ãæ±Û¤¨¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À°ì¿¶¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë