¼óÅÔ¤É¿¿¤óÃæ¡ÖÊÆ·³´ðÃÏ¡×¡¡Æ±¾è¥Ø¥êÍøÍÑ¡¢ÊÖ´ÔÍ×ÀÁ¤â
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬28Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÊÆ³¤·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ø¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼°ÜÆ°¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¤Î¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢ÊÆ·³¤¬´ÉÍý¸¢¤ò»ý¤Ä¡Ö¼óÅÔ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Î³°¹ñ·³´ðÃÏ¡×¡Ê»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡Ë¤À¡£Î¥ÃåÎ¦¤¹¤ëÊÆ·³µ¡¤Ï¹Ò¶õË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡£ÅÔ¤ä¹Á¶è¤ÏÄ¹Ç¯ÊÖ´Ô¡¦Å±µî¤òµá¤á¤ë¤¬À¯ÉÜ¤Î¹ø¤Ï½Å¤¤¡£
¡¡ÊÆ·³¤¬½ªÀï¸å¤ËµìÆüËÜ·³ÉßÃÏ¤òÀÜ¼ý¤·¤¿ÊÆ·³ÀìÍÑ»ÜÀß¡ÖÀÖºä¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤ÈÌÌÀÑÌó2Ëü7ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë»öÌ³½ê¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¶á¤¯¤Ç¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬ÎÓÎ©¤¹¤ë°ìÅùÃÏ¤À¡£
¡¡ÅÔ¤Ï¡Ö´ðÃÏ¤ÎÂ¸ºß¤¬¼þÊÕ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢Á´ÌÌÊÖ´Ô¤ò¹ñ¤Ë·«¤êÊÖ¤·Í×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£