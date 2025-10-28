¡Ú¹Åç¡Û½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¥á¥ó¥Ð¡¼31Áª¼êÈ¯É½ ¡¡Íè·î1Æü¤«¤éµÜºê¤Ç¼Â»Ü
¥×¥íÌîµå¡¦¹Åç¤Ï28Æü¡¢Íè·î1Æü¤«¤é¹Ô¤¦½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ÏÅê¼ê¤ÈÌî¼ê¹ç¤ï¤»·×31¿Í¡£Îý½¬»î¹ç¤¬2»î¹çÁÈ¤Þ¤ì¡¢10Æü¤Ë¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢15ÆüÅÔ¾ë±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¤ÇÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏµÜºê¸©¤ÎÅ·Ê¡µå¾ì¤Ç11·î1Æü¡Á 11·î21Æü¡ÊµÙÆü:4¡¢8¡¢13¡¢17Æü¡Ë¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¢¦Åê¼ê
¿¹æÆÊ¿¡¦¾ï×¢±©ÌéÅÍ¡¦郄ÂÀ°ì¡¦±×ÅÄÉð¾°¡¦º´Æ£ÌøÇ·²ð¡¦ÂìÅÄ°ì´õ¡¦¹â¶¶¹·Ìé¡¦ÀÆÆ£Í¥ÂÁ
²¬ËÜ½Ù¡¦¶ÌÂ¼¾º¸ç¡¦±óÆ£½ß»Ö¡¦µÆÃÏ¥Ï¥ë¥ó¡¦ÄÔÂç²í¡¦¿ùÅÄ·ò¡¦¾®Á¥Íã¡¦ÃÝ²¼³¤ÅÍ
¢¦Êá¼ê
ºäÁÒ¾¸ã¡¢ÀÐ¸¶µ®µ¬
¢¦ÆâÌî¼ê
ÌðÌî ²íºÈ¡¢º´¡¹ÌÚÂÙ¡¢ÎÓ¹¸ÂÁ¡¢ÅÏîµÍªÅÍ¡¢ÃçÅÄÐÒ¿Î¡¢ÆâÅÄ¾ÅÂç¡¢Á°ÀîÀ¿ÂÀ¡¢º´Æ£·¼²ð ¡¢ÆóËóæÆ°ì
µ×ÊÝ½¤¡¢ÅÄÂ¼½Ó²ð¡¢ÃæÂ¼µ®¹À¡¢Ì¾¸¶ÅµÉ§