¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¡È¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¡É¤Î¶âµû¤ò¾Ò²ð¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë»Ò¤Ë½Ð°©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡×
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÝÅÄ·½¤¬26Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¿·¤¿¤Ê¡È²ÈÂ²¡É¤È¤·¤Æ¶âµû¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÝÅÄ·½¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¿©Âî¤ò¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤º¡¼¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶âµû²°¤µ¤ó¤ØÂ©»Ò¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Åö½é¤Ï¡Ö¤â¤¦Áý¤ä¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë»Ò¤Ë½Ð°©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ª·Þ¤¨¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¡È²ÈÂ²¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥ê¥«¥é¡¼¥ª¥é¥ó¥À¤Î¤×¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó ¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ñ¡¼¥ë¤Î¤Ò¤á¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¡ÖÂ©»Ò¤¬Ì¿Ì¾¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÏÂ¶â¤ä¥¤¥¨¥í¡¼¥³¥á¥Ã¥È¤È¤Ï±Ë¤®Êý¤âÁ´Á³°ã¤¦¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤ ¤¢¤¡¡ÁËÜÅö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÌ´Ãæ¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö±ï¤¢¤Ã¤Æ²æ¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤ë¤«¤éÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Í¡×¤È°¦¾ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£