ファッション雑誌「OCEANS」の公式インスタグラムが28日までに更新された。落語家・笑福亭鶴瓶さん（73）の息子で俳優の駿河太郎さん（47）が"ガチ私服"を公開し、ネット上で話題となっている。



【写真】ガチ私服チェックの突撃取材に笑顔で応じる駿河太郎さん

公式インスタグラムは「俳優・駿河太郎さんのガチ私服！突撃パパラッチ」とコメントし、動画をアップ。



動画内では、座って休んでいたところに「OCERNS」からファッションスナップ企画を持ちかけられた駿河さんが、「よう見るやつね！」と笑顔で即対応。色味の異なる白で合わせたタンクトップとワイドパンツに、上から黒のシャツを羽織った私服コーデを披露した。シャツについては「古着で買ってん！」と説明しており、企画の最後には「ちょっと大人やろ？」とにっこり笑った。



SNSでは、「街で見かけたら3度見するイケオジですね」「え、かっこいい」「めっちゃ好きかも、この服装 真っ白のパンツ、素敵やん！」「やっぱオーラが違うわ」「かっこええ〜 いい俳優さんだよね」「お父ちゃんにどんどん似てきた！！」「ナチュラルでステキ 色気ある方ですね〜」「駿河さん大好き」「自然体でこんなにかっこいいことあるんだ、、、」などのコメントがあった。



駿河さんは自身のアカウント（tarosleepydog）でテレビ出演時などのコーディネートを度々紹介しており、その自然体のファッションセンスも好評を博している。