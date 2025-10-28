¡Ú»ëÄ°¼ÔÅê¹Æ¡ÛÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·µ¤¤Î¹ç´Ö¤ËÂç¤¤Ê¤Ë¤¸¡¡»Ò¤É¤â¤¬»£±Æ¡¡28Æü¡¡½©ÅÄ»Ô
ÉÔ°ÂÄê¤Ê¶õÌÏÍÍ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¶õ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¤Ë¤¸¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï28Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢½©ÅÄ»Ô»Í¥Ä¾®²°ÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Ë¤¸¤¬ºé¤¤¤Æ¤ë¤Í¤§～¤É¤³¤«¤éºé¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
28Æü¤Î¸©Æâ¤ÏÆüÃæ¡¢À¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤±«¤äÆÞ¤ê¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ë¸½¤ì¤¿Âç¤¤Ê¤Ë¤¸¤Ë¡¢Ìþ¤µ¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£